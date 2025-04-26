ABD'nin simge şehri New Orleans, hızla batıyor

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ABD'deki Tulane Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma, ülkenin simge şehri New Orleans'ın her yıl hızla battığını ortaya koydu.

360 binden fazla nüfusa sahip şehre dair yapılan çalışma, New Orleans'ın 2050 yılına kadar sular altında kalabileceği konusunda uyardı.

Çalışmada, şehrin büyük bölümünün yumuşak turba ve kil tabakaları üzerine kurulu olduğu belirtilirken inşa edilen binaların ve yolların çürümüş toprakları sıkıştırdığı yer aldı.

New Orleans, 30 yıl içinde batma riskiyle karşı karşıya olan 24 şehrin yer aldığı listeye dahil edildi.

Louisiana eyaletinde gerçekleştirilen sel önleme çabalarının ise, New Orleans'ın batma hızını artırdığı keşfedildi. Louisiana'da yapılan çalışmalar, seli önleme bariyerlerinin bölgenin tortu biriktirme özelliğini engelliyor.

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24 ŞEHİR RİSK ALTINDA

Mail Online'da yer alan habere göre, Virginia Tech liderliğindeki ekip, 24'ten fazla bölgede her 50 kişiden birinin taşınma riski altında olduğunu belirledi. Körfez ve Atlantik kıyıları "tehlike bölgesi" olarak nitelendirilirken, Pasifik kıyılarındaki risk daha düşük.

Virginia Tech çalışması, Miami'nin de aralarında bulunduğu risk altındaki diğer şehirlere dikkat çekiyor.

Çalışma, sel nedeniyle 2050 yılına kadar 32 büyük şehirde 500 binden fazla kişinin yerinden olabileceğini ve 109 milyar dolarlık hasar meydana gelebileceğini öngörüyor.

Virginia Tec firmasının jeokimya uzmanı Leonard Ohenhen, " "Deniz seviyesi yükselmesi ve toprak çökmesi uzun vadeli bir sorun gibi görünüyor, ancak etkileri çok daha yakın" dedi.

Deniz seviyesindeki yükselme hızı, artmaya devam ederken son yüzyılda yıllık ortalama 1.7 mm olan yükselme, günümüzde 3.7 mm'ye ulaşmış durumda.

Araştırmacılar, "İklim değişikliğini şimdi durdursak bile, okyanusların geçmiş ısınmaya tepkisi nedeniyle deniz seviyeleri yükselmeye devam edecek" uyarısında bulunuyor. Bu da 2050 tahminlerinin büyük ölçüde kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.