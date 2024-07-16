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9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi! Kocasını sevgilisi ile yakaladı: 'Ben karısıyım, sen kimsin?'

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#Tiktok#Aldatma#İfşa
9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi Kocasını sevgilisi ile yakaladı: Ben karısıyım, sen kimsin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 11:04

Kocasının sadakatsizliğini TikTok'ta yayınladığı bir video ile ifşa eden kadının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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'Kellysophiaava' kullanıcı adını kullanan 9 aylık hamile bir kadın kocasının sadakatsizliğini TikTok'ta yayınladığı bir video ile ifşa etti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken, İngliz Dailymail gazetesi kadının hikayesini okuyucuları ile paylaştı.

PUSU KURUP BEKLEDİ

Kocasının aracının başka bir kadına ait eşyaları gördüğünde şüphelenen Kelly, ismi açıklanmayan eşini Ocean County, Seaside Park'taki plaja kadar takip etti.

15 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında başka bir çocuğu daha olduğu öğrenilen kadın, plajda pusu kurup bir süre bekledikten sonra kocasını ve sevgilisini gördü. Onlarla yüzleşmeye giderken telefonunun kamerasını açan kadın, yaşananları dakika dakika kaydetti.

9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi Kocasını sevgilisi ile yakaladı: Ben karısıyım, sen kimsin

BİR SÜRE SAKİNCE DİNLEDİLER

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Kelly 13 Nisan 2023'te yaşanan olayın görüntülerini daha önce paylaşmış, hesaplaşmasının ayrıntılarını ikinci bir videoda göstereceğinin sözünü vermişti.

"Hepinizin beklediği ikinci bölüm karşınızda" başlıklı TikTok'ta videosunda, Kelly'nin eşi ve sevgilisi plaj havlularının üzerinde uzanmış ve güneşin tadını çıkarırken görülüyor. Öfke ile çiftin yanına yaklaşan kadın bağırmaya başlarken, ikilinin bir süre sakince yerlerinden kalkmadan onu dinlediği görülüyor.

9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi Kocasını sevgilisi ile yakaladı: Ben karısıyım, sen kimsin

"BEN 9 AYLIK HAMİLE KARISIYIM, SEN KİMSİN?"

Kalbi kırık kadın eşine 'bu kim' diye soruyor, ardından kadına dönerek 'Ben onun 9 aylık hamile karısıyım, sen kimsin' diye bağırıyor.

İkilinin cevap vermemesine daha çok öfkelenen Kelly konuşmasına devam ediyor: "Dokuz aylık hamileyim. İki hafta içinde doğum yapacağım. Bebeğim tam olarak burada"

Tam bu noktada eşi yerinden kalıyor ve 'Biz boşandık' diyor. Kelly bu cümleye daha da öfkeleniyor ve 'Boşanmadık. Ne boşanmasından bahsediyorsun, daha bugün evimdeydin' diye bağırıyor.

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TikTok videosu bitmeden önce adamın köpeğini alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi Kocasını sevgilisi ile yakaladı: Ben karısıyım, sen kimsin


KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ: AYAĞA KALKMA ZAHMETİNDE BİLE BULUNMADILAR

Kelly'nin ifşa videosunun ikinci bölümü sosyal medyada viral hale geldi. Kullanıcılar kadını teselli ederken bir yandan da tepkisiz çifti eleştirdi. Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle;

"Ayağa kalkmaya bile zahmet etmiyorlar. Bu adam sadece zaman kaybı"
"İnan bana sen çok daha iyi bir adamı hak ediyorsun"
"Sesindeki acı beni çok üzdü, sana tüm kalbimle sarılıyorum"

9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi Kocasını sevgilisi ile yakaladı: Ben karısıyım, sen kimsin


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#Tiktok#Aldatma#İfşa

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