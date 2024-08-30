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89 yaşında Alpler'de 5 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı: Yağmur suyu içti, tilki ile arkadaş oldu

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#İtalya#Alpler#Yaşlı Kadın
89 yaşında Alplerde 5 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı: Yağmur suyu içti, tilki ile arkadaş oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 18:25

İtalya'da, oğlu ile birlikte mantar toplamaya çıkan 89 yaşındaki kadın Alp dağlarında kayboldu. 5 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başaran kadın, hayatta kalabilmek için yağmur suyu içti, tilki ile arkadaş oldu.

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Yemek yapmak için dağlarda mantar arayan İtalyan büyükanne, 21 Ağustos’ta Avrupa'nın en yüksek noktası Alplerde kayboldu.

İtalya'nın İsviçre sınırındaki Monterecchio köyünde yaşayan 89 yaşındaki Giuseppina Bardelli, oğlu Sergio ile mantar topladığı sırada Sergio’dan farklı bir yöne gitti. Yönünü şaşıran büyükanne, 20 metreden eğrelti otlarıyla kaplı bir vadiye düştü ve iki kaburgasını kırdı. Kaburganın kırılması sebebiyle akciğeri delinen büyükanne, kaybolmasının üstünden geçen beşinci günde kurtarıldı.

Acil servis ekipleri, kurtarma çalışmalarında helikopterler, dronlar kullanarak yaşlı kadını ormanda bulmayı başardı.

89 yaşında Alplerde 5 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı: Yağmur suyu içti, tilki ile arkadaş oldu

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NASIL HAYATTA KALDIĞINI OĞLU ANLATTI

Giuseppina’nın diğer oğlu Roberto, Corriere della Sera gazetesine annesinin nasıl hayatta kalmayı başardığını anlattı.

Roberto, “su birikintilerinde bulduğu yağmur suyunu içerek” annesinin hayatta kaldığını söyledi.

Yaşlı kadının “geceleri ağaç altında uyuduğunu ve üzerini otlarla örttüğünü” aktaran Roberto, annesinin “Bana bir şey yapma. Ben iyiyim, huzurluyum” diyerek tilki ile arkadaş olduğunu belirtti.

Annesi bulunduğunda gözyaşlarına boğulduğunu ifade eden Roberto, hastaneye kaldırılan annesinin şu anda “oldukça iyi” olduğunu söyledi.

89 yaşında Alplerde 5 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı: Yağmur suyu içti, tilki ile arkadaş oldu

“ONUN YAŞINDAKİ BİR İNSANIN…”

Acil servis ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarını koordine eden itfaiyeci Silvio Rizzelli, yaşlı kadının, otlarla kaplı bir çukurda bulunduğunu belirtti.

Arama çalışmaları sırasında yaşlı kadının bulunduğu çukurdan kendilerini göremediğini söyleyen Rİzzelli, “Biz de onu göremiyorduk. Ancak pazar sabahı gelişme oldu” dedi.

Rizzelli, “Bayan Bardelli’yi bulduğumuzda yorgun ama aklı başındaydı. Onun yaşındaki bir insanın direnebilmesi şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

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#İtalya#Alpler#Yaşlı Kadın

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