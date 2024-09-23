6 yaşında kaçırılan Vietnam gazisi 73 yıl sonra akrabalarına kavuştu

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 73 yıl önce 6 yaşındayken kaçırılan Emekli itfaiyeci ve Vietnam gazisi Luis Armando Albino, internet üzerinden yapılan bir DNA testi sonucunda New York’ta bulundu.

ABD’nin en doğusunda yaşayan Albino, 1951 yılında ağabeyi ile oynadığı sırada bandana takan bir kadın yanına gelerek İspanyolca konuştu ve kendisiyle gelirse şeker alacağını vaat ederek ülkenin en batısına kaçırıldı. 6 yaşındaki küçük çocuk, kaçırıldığı New York’ta bir çift tarafından büyütüldü.

Albino’nun kaçırıldığı gün, 2005’te ölen annesi de dahil olmak üzere pek çok aile üyesinin Albino’yu son gördüğü gün oldu. Ancak aile, 70 yıldan uzun bir süre boyunca umudunu korumaya devam etti ve Albino’nun resimlerini kaldırmayarak eve döneceği günü iple çekti.

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New York Post’ta yer alan habere göre, Albino’nun 63 yaşındaki yeğeni Alida Alequin, Albino kaçırıldıktan 69 yıl sonra “sadece eğlence olsun diye” internet üzerinden bir DNA testi yaptırdıktan sonra uzun süredir kayıp olan akrabasını gördüğünü açıkladı.

YÜZDE 22 DOĞRULUK PAYININ PEŞİNE DÜŞTÜLER

Alida Alequin’in yaptırdığı test, yüzde 22 oranında eşleşme gösterdi. Ancak ne kadar Albino’ya ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Alequin ve kızları, 2024’ün başlarında araştırmalarına tekrar başladı. Gittikleri kütüphanede arşiv kayıtlarını okuyan Alequin ailesi, 1951 yılında arama ekiplerinin yoğun çabaların ve Albino’nun ağabeyi Roger’ın, kardeşinin kaçırıldığı ana tanık olduğu bilgisine ulaştı.

Elde ettikleri bilgileri polis ile paylaşan Alequin, kayıp amcası için yeni bir dosya kaydı oluşturmaları konusunda yeterli kanıt sundu ve amcasının bulunmasında önemli bir rol oynadı.

Polis kontrolünde yapılan DNA testinin ardından eşleşme kesinleşti ve polis Alequin’e, amcasının bulunduğu açıkladı. Polisin verdiği mutlu haberi annesi ile paylaşan Alequin, “Annemin ellerinden tuttum ve ‘onu bulduk’ dedim. Kendimden geçmiştim” dedi.

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“Polisler gidince ağlamaya başladık” açıklaması yapan Alequin, amcası ile buluştuklarında kendisine sarıldığını, öptüğünü ve “Beni bulduğun için teşekkür ederim” dediğini söyledi.

Alequin, Albino’nun ağabeyi Roger ile buluştuklarında sıkı sıkı birbirlerine sarıldıklarını uzunca bir konuşma yaptıklarını ifade etti.

“Onu bulmaya her zaman kararlıydım” diyen Alequin, hikayesinin herkes tarafından bilinmesini ve benzer durumdaki kişilerin kendisinden ilham almasının yardımcı olabileceğini belirtti.

Albino’nun, Alequin ve diğer akrabaları ile yeniden bir araya gelmesine FBI aracılık etti.