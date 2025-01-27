400 yıllık harita ortaya çıktı! ABD'nin en büyük gizemi çözülebilir

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Kraliçe I. Elizabeth döneminde Sir Walter Raleigh'in fonlamasıyla ABD'nin Kuzey Karolina eyaleti sınırları içinde kurulan kayıp İngiliz kolonisinin gizeminin çözülebileceği bildirildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 1584 yılında bir grup İngiliz, 1587 yılında yerleşime uygun yerler tespit etmek amacıyla geldikleri Kuzey Amerika'da Roanake Kolonisi'ni kurdu.

Kuzey Karolina ile Outer Banks adası arasındaki bir adaya yerleşen İngilizler, 1590 yılında sırra kadem bastı. 100'den fazla kolonicinin bulunduğu Roanake Kolonisi'nin adeta izleri ortadan kayboldu.

Uzmanlar, İngiltere'deki British Museum'da sergilenen "La Virginea Pars" adıyla sergilenen 400 yıllık haritadaki gizli sırları keşfetti.

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John White tarafından çizilen haritayı yakından inceleyen uzmanlar, ABD'nin en büyük gizeminin çözülebileceğini söyledi.

GÖRMEYİ HİÇ BEKLEMEDİKLERİ BİR ŞEY BULDULAR

Uzmanlar, 1585 yılında çizilen haritanın üzerinde daha sonra oynama yapıldığını ve birisinin harita üzerindeki küçük bir bölümü kapattığını tespit etti.

John White tarafından çizilen harita - British Museum

Işık altında haritayı inceleyen uzmanlar, kapatılan küçük bölümde boş bir alan gördüler. Boş alanın, İngiliz kolonicilerin en son görüldükleri yere yaklaşık 1.5 km uzaklıkta olduğu ifade edildi.

İncelemeyi gerçekleştiren Kim Sloan ve Alice Rugheimer, Boş alanın aynı zamanda, 2007 yılında İngiliz seramiklerinin keşfedildiği yer ile eşleştiği belirtildi.

Görmeyi hiç beklemedikleri bir şey bulan Sloan, bugünkü Raleigh şehrinin bulunduğu bölgede koloniye ait kalenin sembolünü keşfettiklerini ifade etti.

YENİ BAŞKENT UMUDUYLA GELMİŞLERDİ

400 yıldan uzun bir süre önce Kraliçe I. Elizabeth ve kaşif Sir Walter Raleigh, 1580'lerde Amerika'ya yaptıkları seferin İngiltere için yeni bir başkent yaratacağını ummuşlardı.

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John White tarafından çizilen haritanın ışıkta bakılan hali - British Museum

Raleigh'in 115 maceraperesti taşıyan İngiliz gemisi, Amerika kıtasına İngiliz kadın ve çocukları götüren ilk gemiydi.

Haritanın çizeri Vali John White, bebek bekleyen kızı Eleanor White Dare ile Roanake Kolonosi'nin bulunduğu alana geldi. Vali White, kızı Eleanor'un Yeni Dünya'da doğan ilk İngiliz bebeği doğurmasının ve adını Virginia Dare adını vermesinin ardından İngiltere'ye geri döndü.

Daha fazla yardım istemek için İngiltere'ye gelen White, İspanya ile çıkan savaş nedeniyle koloniye dönemedi. White, 3 yıl sonra torununun üçüncü doğum gününde koloniye dönse de kimsenin izine dahi rastlayamadı.

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White, koloninin civarında sadece Kızılderili kabilesinin "Crotoan" adını taşıyan tabelasını gördü.

Bu zamana kadar ortaya atılan iddialara göre, kolonideki bazı kişiler hastalıktan öldü. Bazıları ise Amerikan yerlileri ya da İspanyol yerleşimciler tarafından katledildi.

Kolonideki İngilizlerin ayrıca, Amerikan yerli kabilesi tarafından asimile olmuş olabileceği öne sürüldü.