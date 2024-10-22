40 yıllık yaşanmışlık kayıplara karıştı: Gerçeği öğrenince dehşete kapıldı... 1980 yılında olduğunu sanıyordu...

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İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Luciano D'Adamo, yaşadığı trafik kazasının ardından gözünü hastanede açtı. 1980 yılının Mart ayında kaza geçirdiğini düşünen Luciano, kazanın 2019 yılında gerçekleştiğini öğrenince travma yaşadı.

39 yılı hafızasından silinen Luciano'nun hatırladığı son an, Roma'daki evinden çıktığı ve aniden sert bir darbe hissettiği, sonrasında ise gözünün karardığı oldu.

Luciano, gözünü açtıktan sonra kendisinin 63 yaşında olduğunu da kendisini ziyarete gelen yaşlı kadının eşi olduğunu da hatırlayamadı. Çünkü Luciano, genç bir delikanlı iken evlenmeyi umduğu 19 yaşındaki nişanlısı ile dünya evine girdiğini unutmuştu.

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30'lu yaşlarında oğul sahibi olduğuna alışmaya çalışan Luciano, 2024 yılında bu dünyaya hala uyum sağlamaya çalışıyor. Şu anda 68 yaşındaki Luciano, akıllı telefonlara ve GPS teknolojisine karşısında hayrete düşüyor.

İtalyan medyasına konuşan Luciano, Roma haritasını gösteren bir arabada seyahat etmenin hala şaşkınlık verdiğini navigasyon yönlendirmesini "100 metre sonra sağa dön" sözleriyle taklit ederek gösterdi.

ANNESİNİ ARAMAK İSTEDİ

2019'daki kazanın ardından kendisine gelen Luciano, uyandıktan hemen sonra ilk olarak annesini aramak istedi. Ancak Luciano, telefon adı verilerek eline tutuşturulan garip cihazın ne olduğunu ya da annesinin çoktan öldüğünü hatırlamadı.

Hastanede ziyaretine gelen eski dostlarını tanımakta zorlanan Luciano, eşini hatırlamadığını “Bana Luciano diye seslendi ve ben de adımı nereden bildiğini merak ettim” sözleriyle ifade etti.

Luciano, bildiği kadarıyla da 30'lu yaşlarındaki oğlunu ilk kez görüyordu.

Ancak Luciano için en acı deneyim, aynada yaşlanmış halini gördüğünde gerçekleşti. Anılarını kaybeden Luciano, aynada kendisine bakan gri saçlı yaşlı bir adam görünce dehşete kapıldı.

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"Bazen uçakla seyahat etmek istediğimi çünkü hiç yapmadığımı söylüyorum" diyen Luciano, eşinin "Paris'e gittik" diye cevap verdiğini söyledi.

Luciano, yeniden öğrenilmesi gerektiğini belirttiği anıları arasında taraftarı olduğu Roma takımının şampiyonluklarının hatta takımın ikonik forveti Francesco Totti'nin kim olduğunun bulunduğunu belirtti.

11 Eylül saldırısını da İtalya lideri Berlusconi hükümetini de hatırlamayan Luciano'ya, 5 yıl boyunca doktorlar ve psikologlar eşi ve oğlu ile birlikte çalışarak yardımcı oldu.

Luciano, artık genç bir adam olmadığını ve merdivenleri eskisi gibi koşarak çıkamadığını kabullenirken kazaya sebep olan sürücü bulunamadı.