26 yıl boyunca nefes almakta zorlandı: Burnundan çıkanı görünce hayret etti

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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Andi Norton, 26 yıldır sinüs ve nefes alma sorunları yaşıyordu. 32 yaşındaki Norton, duşta hapşırınca nefes almakta yaşadığı zorluk bir anda ortadan kalktı. Hapşırdıktan sonra yere düşen bir nesnenin çarpma sesini duyan Norton, zeminde sarı renkli bir LEGO gördü.

“Birdenbire, yetişkin hayatımda tamamen unuttuğum bir şeyin anısı aklıma geldi” diyen Norton, 1998 yılında LEGO koleksiyonuyla oynadığı sırada burnuna bir parçayı sokmuştu.

Burnuna LEGO parçası sokmasıyla ilgili Norton, "90'larda çocuklar böyle şeyler yapardı" dedi.

Norton, yalnızca 25 yıldır burnunda duran parçayı değil birden fazla parçayı burnuna sokmuştu. Annesi, diğer parçaları burnundan cımbızla çıkarmayı başardı ancak küçük bir parçanın kaldığından habersizdi.

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Kedi, köpek, çimen, toz alerjisi olan Norton, yaşadığı nefes alma sorununun bu yüzden olduğunu düşündü.

"Hayatım boyunca sinüs hassasiyetim, alerjilerim ve tıkanıklık sorunlarım oldu" diyen Norton, burnundan çıkan parçayı "hatıra" olarak saklamayı düşündüğünü söyledi.