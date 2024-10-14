20 bin Euro'ya çocuk katiller: Fransa'daki suikastçı ağı... 14 yaşından küçükler…

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Fransa’nın güneyindeki Marsilya şehrinde işlenen 49 cinayet, çete liderleri Mehdi Abdelatif Laribi ve Felix Bingui'nin birbirlerine düşman olması sebebiyle işlendi.

The Times’da yer alan habere göre, çocukluk arkadaşı olan iki çete lideri arasındaki savaş, şimdi 33 yaşındaki iki gencin Tayland’ın tatil adası Phuket’te aynı kadına ilgi duymasıyla başladı.

Felix ile Mehdi arasında yaşanan sürtüşmeden bir gün sonra, Felix’in çetesinin bir üyesi Tayland’ın 16 bin km batısındaki Marsilya’da vurularak öldürüldü. Bu olay üzerine Felix’in çetesi, Mehdi’nin çetesine misilleme saldırısı yaparak iki çete arasında savaş başlattı.

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Mehdi ve Felix, 49 uyuşturucu bağlantılı cinayetten sorumlu tutulurken Mehdi’nin Cezayir’de gizlendiği düşünülüyor. Felix’in ise Fas’tan Fransa’ya iade süreci devam ediyor.

Güney Amerikalı kartellerinin suç dalgasını benzeyen cinayetler silsilesi Marsilya’yı merkez üssü yaparken, aynı zamanda açıkça Fransa’nın sorunu haline geldi. Fransa’nın başkenti Paris’te, kendi başlarına hareket eden tetikçileri ortaya çıkardı. Bu paralı katilerin bazılarının Fransa sınırını aşarak İspanya’da da faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

Marsilya’da uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin günde yaklaşık 110 bin Euro kazandığı iddia edilirken eski Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın uyuşturucu ticaretinin yıllık değerinin 3,5 milyar ila 6 milyar Euro arasında olduğu tahminini yapmıştı.

14 YAŞINDAN KÜÇÜK TETİKÇİLER

Paris Olimpiyatları’nın açılış töreninden üç gün, uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş 47 yaşındaki eski boksör Mustapha Ait Chikh, motosikleti üzerinde seyahat ederken uzak mesafeden vurularak öldürüldü.

Mustapha Ait Chickh’in ölümü, Fransa’daki suikastçı ağını ve şiddet sarmalını ortaya çıkardı. Bu olay, geçen yıl Ağustos ayında amcasının arabasıyla seyahat eden 10 yaşındaki Fayed isimli çocuğun vurulması ile ilişkilendirildi.

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Karanlık Web diye de adlandırılan internetin kirli tarafında, hapishaneden kaçak telefonlar ile 15 ila 20 bin Euro ücret karşılığında suikastçıların tutulduğu ortaya çıktı.

Kendilerine “Nişancılar” (Les Shooters) ismini veren katillerin, yaşları nadiren 25 yaşından büyük iken çoğunlukla 16 ila 20 yaş aralığında oldukları bildirildi. “Nişancılar”a dair endişe uyandıran bilgi ise, bazı tetikçilerin 14 yaşında küçük olduklarının ifade edilmesi oldu.

Bütün bu bilgiler, bağlantılı cinayetlerin aydınlatılması ile gün yüzüne çıktı.

Kendisine hem silah hem de otel odası temin eden, Felix’in çetesi adına suikast gerçekleştirmeye giden 15 yaşındaki bir çocuk, Mehdi’nin çetesi tarafından köşeye sıkıştırıldı ve 50 kez bıçaklandı. Ölümcül yaralar alan çocuk, henüz hayattayken ateşe verildi.

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Bu cinayetten iki gün sonra, çocuğun intikamını almak için tutulan 14 yaşındaki bir başka çocuk, taksi şöforü Nessim Ramdane’yi vurarak öldürdü.

Nessim Ramdane'nin cenazesi

Ailesinin uyuşturucu suçundan hapiste olduğu bildirilen Ramdane hakkında çok az ayrıntı açıklandı.



Ramdane’yi öldüren çocuğun, işleri berbat ettiği için ihbar edildiği ve cinayetten bir saat sonra tutuklandığı aktarıldı.

Aix-Luynes hapishanesinde tutuklu bulunan her iki genci de sosyal medya üzerinden üye yaptığına inanılan 23 yaşındaki “Hacene L.” ismindeki kişi olduğu sonucuna ulaşıldı. “Hacene L.”nin Ramdane’yi vuran gence kızdığı için gencin nerede saklandığını, silahını attığı çöp kutusunu ve çocuğun adını polise verdi.