12 yaşındaki kıza tümör teşhisi konuldu: İlk işareti gözlerinde görüldü

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İngiltere’nin Somerset ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Amelie Williams, 2023 yılın başlarında 11 yaşındayken dengesini sağlamakta zorlanmaya başladığını fark etti.

Mail Online'da yer alan habere göre, yıllık rutin göz muayenesi sırasında doktor, Amelie’nin gözlerinde titreme ve kısa süreli parlamalar olduğunu tespit etti. Annesinin acilen aile hekimine götürmesinin ardından Amelie daha kapsamlı araştırma için hastaneye sevk edildi.

Sevk edildiği hastanede yapılan kan testleri ve çekilen MR’ın ardından Amelie’nin, 4. evre meduloblastom kanseri (Merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan ve daha çok çocuklarda görülen kötü huylu bir beyin tümörü) olduğu ortaya çıktı.

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AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ ANCAK...

Doktorlar, kayısı büyüklüğündeki tümörü almak için 10 saat süren operasyon gerçekleştirdi. Operasyon başarı ile tamamlanırken ameliyat sebebiyle Amelie’de iletişim, motor beceriler ve ruh hali ile ilgili sorunlara neden olabilen posterior fossa sendromu (PFS) tetiklendi.

Ameliyat sırasında “şoka” giren Amelie, geçici olarak yürüyemez, konuşamaz hatta hareket edemez hale geldi. Ameliyatın ardından annesi Lydia, doktora “Ölecek mi?” diye sordu ve “Bilmiyoruz” yanıtını aldı. Lydia, ameliyattan sonraki sürece ilişkin “Konuşamıyordu, hareket edemiyordu, ilk 24 saat boyunca gözlerini açmadı. Sadece nefes alıyordu” dedi. Üç hafta boyunca konuşma yetisini kullanamayan Amelie, el hareketleriyle iletişim kurabildi.

Ameliyatından sonra Amelie, altı haftalık bir aranın ardından radyoterapi ve dokuz aylık kemoterapi sürecine girdi. Bir yıl boyunca tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Amelie’nin, kemoterapi ve radyoterapinin ardından kanser belirtileri ve bulguları azaldı.

"KONUŞAN BİR ROBOTA BENZİYORDUM"

Ameliyattan sonraki süreci anlatan Amelie, “Kimseyi göremiyordum. Orada olduklarını hissedebiliyordum ve onları duyabiliyordum ama cevap veremiyordum. Vücudum bir kabukmuş gibi hissediyordum. Aileme seslenmeye çalışıyordum ama ağzım hareket etmiyordu.” dedi.

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Sesini kaybetmenin zorluğunu anlatan Amelie, “Gerçekten çok zorlandım çünkü normalde kendimi ifade etmek için şarkı söylerim. Doğru düzgün konuşamıyordum. Daha çok konuşan bir robota benziyordum” ifadelerini kullandı.

Tedaviyi “tırmanılması gereken bir dağ” gibi hissettirdiğini belirten Amelie, ailesinin, arkadaşlarının, köpeği Dottie'nin ve destek gruplarının bu süreçte kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

“Kanserin bir son olmadığını hissediyorum” diyen Lydia ise, bu zorlu süreçte yaşadıkları ile diğer ailelere umut vermek isterken kızı Amelie, “Sanat, iyileşmem için çok önemliydi” sözlerini ifadesine ekledi.

MEDULOBLASTOM NEDİR?

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Meduloblastom kanserinin yaygın belirtileri arasında davranış bozuklukları ve iştahta düzensizlik, dengeyi sağlayamama, baş ağrısı, bulantı, kusma yer aldığı belirtildi. Olağandışı göz hareketlerinin ve aşırı yorgun hissetmenin, Meduloblastom kanserinin diğer önemli belirtileri olduğu bildirildi.

Bu kanser türüne yakalanan çocukların yaklaşık yüzde 80’inin, beş yıl veya beş yıldan biraz daha uzun süre hayatta kaldığı ifade edildi.