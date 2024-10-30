11 yaşında sağlıklı bir çocuktu: 1000'de 1 görülen rahatsızlıktan öldü

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İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Steve Pritchard, 11 yaşındaki kızının uykusunda ölmesinin ardından yaşadığı ıstırabı anlattı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, şirket yöneticisi pozisyonunda çalışan Steve Pritchard, kızı Matilda'nın 2 Nisan gecesi her zamanki gibi uyumaya gittiğini ve hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermediğini söyledi.

Ancak ertesi sabah Steve ve 43 yaşındaki eşi Anna, Matilda'nın uykusunda kalbinin durduğunu fark ettiler. Sağlık görevlileri iki dakika içinde olay yerine ulaşırken tüm çabalara rağmen Matilda'nın hastaneye vardığında öldüğü açıklandı.

Ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda, Matilda'nın ARVD (aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati) adı verilen teşhis edilmemiş bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

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Doktorlar, Matilda'nın yaşadığı patolojik rahatsızlığın 1000 kişinin yalnız birinde görüldüğünü ve görülen kişilerin çoğunluğunda ölümcül olmadığını açıkladı.

Kalp kaslarının normalden daha zayıf olması sebebiyle kan pompalamak için kalbin daha fazla çalışmasına neden olan bu hastalığın varlığı öğrenen Matilda'nın ailesi, kendilerinde de bu rahatsızlığın olup olmadığını öğrenmek için çeşitli testler yaptırdı.

Steve, Matilda'nın 14 yaşındaki ablası Olivia'nın da başına aynı durumun gelmesinden korktuklarını "Olivia için endişelendik. Çünkü belirtiler 13 yaş civarında başlıyor" ifadesiyle açıkladı.

ARVD NEDİR?

Kalbin boyutunu inceleyen taramalar ve kalp ritminin normal atıp atmadığını ölçen testler kullanılarak teşhis edilen ARVD'nin; kalp çarpıntısı, bayılma, nefes darlığı, göğüste ağrı gibi semptomlara sebebiyet verebildiği belirtildi.

Kalbi desteklemeye yardımcı ilaçlar veya kalp pili taktırılması ile sorun olmaktan çıkarılmaya çalışılan ARVD'nin, ileri seviyelerinde ise kalp ameliyatı ile semptomlarının azaltılmaya çalışıldığı vurgulandı.

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BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Matilda'nın hayvansever ve çevre konusunda tutkulu olduğu ifade edilirken Anna, Matilda'nın son dileğinin "Dünya'yı çöplerden arındırmak" olduğunu söyledi.

Ailesi Matilda'yı onurlandırmak ve anısını yaşatmak istediklerini belirten Steve, "Küçük kızımızın çöpsüz bir Dünya hayalini gerçekleştirme sürecini başlatabileceğimizi umuyorum" dedi.

Steve, bu uğurda Matilda'nın beş yıl boyunca okuyacağı orta okul eğitiminin her bir yılı için bağış kampanyası başlattı.

Bağış kampanyasının açıklamasında, "Çalışmalarımız, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha güçlü toplumlar yaratmak amacıyla çöplerin ortadan kaldırılmasına, yerel mekanların iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Kampanyalarımızı, okullardaki ve toplumlardaki çalışmalarımızı desteklemek için bireylerden gelen bağışlara güveniyoruz. Sizin yardımınız olmadan çalışmalarımız mümkün olmazdı." denildi.