10 yıllık gizem: Kayıp uçak bulunabilir mi?... Uzmanlar iddia etti…

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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan havalanıp, 227 yolcu ve 12 mürettebat ile Çin’in başkenti Pekin’e giden MH370 sefer sayılı yolcu uçağı, Vietnam hava sahasındayken inişine yarım saat kala ortadan kayboldu.

2014 yılından bu yana, Malezya Havayollarına ait uçağın Hint Okyanusu'na düştüğünün kanıtı olduğuna inanılan yaklaşık 33 enkaz parçası bulundu. 2018 yılında, insansız sualtı araçları kullanılarak yaklaşık 80 bin 500 km karelik bşr alan tarandı ancak herhangi bir ize rastlanılmadı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, planlanan uçuş rotasından açıklanamayan bir U dönüşü yapan uçağın nerede olduğuna ilişkin pek çok teori ortaya atıldı.

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BULUNABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Emekli İngiliz havacılık mühendisi Richard Godfrey, son on yılını uçağın rotasını takip ederek ve kendi araştırmasını yürüterek geçirdi.

Yeni bir teknolojiyi uçaktan gelen uydu iletişim sistemi verileriyle birleştirdiğini söyleyen Godfrey, “Bu iki sistem birlikte MH370'in uçuş rotası boyunca tespit edilmesi, tanımlanması ve yerinin belirlenmesi için kullanılabilir.” dedi.

Kayıp uçağı bulduğundan “çok emin” olduğunu söyleyen Godfrey, “Elimizde uydudan gelen oldukça fazla veri var. Oşinografi, sürüklenme analizi, firmadan gelen performans verileri ve şimdi de bu yeni teknoloji var” ifadesini kullandı.

Godfrey, daha önce arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilen dört noktanın da uçağın düştüğü nokta ile aynı hizada olduğunu söyledi.

"MÜKEMMEL SAKLANMA YERİ"

Tazmanya Üniversitesi’nde çalışan Avustralyalı bilim insanı Vincent Lyne, MH370’in “mükemmel saklanma yeri” olarak nitelediği Hint Okyanusu’ndaki “Broken Ridge” isimli okyanus platosuna düştüğünü iddia etti.

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Godfrey gibi pilot Ahmed Şah’ın uçağı kasten düşürdüğüne inan Lyne, yetkilileri “yüksek öncelikli” olarak işaret ettiği bölgeyi aramaya çağırdı.

“Broken Ridge” hakkında Lyne, “Dar ve dik kenarlı, devasa sırtlar ve derin çukurlarla çeviri ‘mükemmel bir saklanma yeri’” dedi.