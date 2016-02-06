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    Haberler >Astroloji >Burçlar >Sıra dışı deneyimler, sıra dışı eğilimler

    Sıra dışı deneyimler, sıra dışı eğilimler

    Hürriyet Haber
    06.02.2016 - 09:55 | Son Güncelleme:

    İkili ilişkilerde gergin, agresif tutumlardan uzak kalmayı başarabilirsek, romantizmin ve tutkuların hakim olduğu bir hafta sonundayız.

    Ancak, ani gelişmeler veya ani tepkiler ilişkilere zarar verebilir. Aşk hayatımızı veya maddi başlıklı konuları ilgilendiren alanlarda ani kararlar almaktan çekinmeliyiz. Eski bağlantılar, geçmişle ilgili konular ön plana çıkabilir. Öğle sonrası saatlerden itibaren, beş gün boyunca, düşüncelerimiz zenginleşiyor, önemsediğimiz alanlarda ilerleme kaydetmemizi sağlayacak girişimlerimiz veya görüşmelerimiz olabilir. Alışılmadık işler, farklı yaklaşımlar veya özgün çalışmalar ya da özgün dokunuşlarımızı yansıtabileceğimiz konular ön plana çıkabilir. Farklı şeyler denemek isteyebiliriz. Yaratıcılığımız yüksek. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: burçlar , Astroloji

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