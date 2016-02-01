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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 01.02.2016 - 09:22 | Son Güncelleme:

Sinirli kişiler veya sinirli ruh hali

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Sinirli kişiler veya sinirli ruh hali
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Aşırı sahiplenici, iddiacı, kıskanç veya takıntılı tutumlar içerisine girebileceğimiz, yoğun duyguların ya da derin düşüncelerin ön plana çıkabileceği birkaç gündeyiz.

Sinirli ya da sinir bozan kişilerle uğraşmamız gerekebilir, ama birkaç gündür bu etki sürdüğü için daha önce bu ruh durumunu yaşayanlar bugün rahat olabilirler. Bugünlerde, önemli kararlar almamak veya imzalar atmamak daha doğru olur. Zira, birkaç gün içinde netleşen olaylar, planlarda beklenmeyen değişiklikler ya da ortaya çıkan gerçekler sonradan pişmanlık duymamıza neden olabilir. Ancak, romantik etkiler, ilişkileri güçlendirmemizi sağlayan sevgi atmosferi veya yaratıcılığı arttıran etkiler de devrede. Olumsuz anların yanına şiirsel dokunuşlar ekleyebiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

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