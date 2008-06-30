Şifalı Taşlar
Dr. J. M. Shah B.Pharm., Ph.D., D.Sc. Dr. J. M. Shah, hastalıkları Kirlian Tekniği ve Mineral Terapi ile tedavi ettiğini iddia ediyor.
Doktor´a göre, bu yöntemle kalp hastalıkları dışındaki hastalıkları ilaç kullanmadan ve cerrahi müdahaleye gerek olmadan önleyebileceği düşüncesinde. Shah´ın tekniği özellikle yüksek kolestrol, diabet ve solunum sorunlarında iyi sonuçlar vermiş; Kirlian Fotoğraf Tekniği 1939´da keşfedilmişti. Bir fotoğraf cihazı aracıyla, auranın veya enerji beden görüntülenmişti. Aura fotoğrafi on el parmağı, iki avuç ve iki ayak üzerinde uygulandığında olası hastalıklar belirlenebiliyor, temel yaklaşım ise hastalıkların enerji bedene 6-8 ay öncesinde giriyor olması. Parmaklardaki enerji halkaları sağlıklı insanlarda, bütün bir daire şeklinde. Kırık ve eksik enerji halkaları başlamakta olan sağlık sorunlarını gösteriyor. Avuç ve ayaklardaki kara noktalar ise, hastalıkların enerji akışını engellediğinin ve düzeyini düşürdüğünün kanıtı. Teşhislerde, Reflexology yani ayaklarla ilgili özel kartlar kullanılıyor. Bilindiği gibi dünyanın her yerinde erken teşhis için büyük paralar harcanıyor, Dr. Shah´a göre yeni buluşlar önemli ve çok yararlı olabilirler ve kendi tekniğini böyle tanımlıyor. Tıbbi Astroloji, Auro Fotoğrafçılığı ve sarkaç araştırmaları erken teşhiste temel öğeler olarak kullanılıyor. Ayurveda alanında bir bilim dalı olarak tanımlanan Tıbbi Astroloji´de, kişinin horoskobundaki (doğum haritası), 6., 8. ve 12. Evler´in gelecekteki olası sağlık sorunlarını gösterdiğini kabul ediliyor. Özellikle de Satürn´ün Güneş üzerindeki etkileri önemli kalp sorunlarını gösteriyor. Auro Fotoğrafi´nin temeli tüm yaşayan organizmaların iki bedeni olduğudur. Birisi görülebilen fiziksel beden, ötekisi ise görülemeyen enerji bedendir. Enerji beden bizim auramızdır.
Sıra taşlarda
Aura fotoğrafları enerji düzeyinin bozulduğunu veya değişmeye başladığını gösterebilirler. Ama düzenlemeyi başaramazlar yani sadece uyarırlar. Mineral Şifa inancına göre ise, bunu taşlar başarmaktadırlar. Bunun için temelde 9 taş kullanılıyor ve renklerle eşleştiriliyor;
Mor = Kara safir
Çivit Mavi = Elmas
Sarı = safir
Yeşil = Zümrüt
Sarı = Mercan
Portakal = İnci
Kırmızı = Yakut
İnfra kırmızı = Kedi Gözü
Mor ötesi = Gomede
Bu renklerle, taşların arasındaki vibrasyonların dengesi enerji bedenimizin sağlığını gösterir. Denge bozulduğunda, hastalık başlar. Bozuk vibrasyonlar, taşların yardımıyla dengelenebilir ve yeniden sağlık kazanılabilir. Işık vibrasyonları, yıldızlardan ve gezegenlerden gelirler, bizler vibrasyonları farklı düzeylerde alır ve bireysel olarak ruhlarımızda bulunan eş enerji merkezleriyle bütünleştiririz. Her insanın ruhu, ışığın yedi rengiyle beslenir ve fizik biliminde her rengin farklı dalga boyları vardır. Yani; Renk Dalga boyu Frekans (Angstrom/saniye) (Vibrasyon/saniye) ------------ ---------------- -------------------- Mor 4000 750 trilyon Çivit 4000 700 " Mavi 4600 650 " Mavi/yeşil 5000 600 " Yeşil 5400 550 " Sarı 5800 500 " Portakal 6200 450 " Koyu kırmızı 7000 430 " Hindu Vedik kitaplarda taşların şifa amacıyla kullanıldıkları yazmaktadır. Örneğin yakut ve mercan sıcak taşlardırlar, zayıf kalplere enerji verirler. Hasta, belli enerji merkezlerinin takviye edilmesiyle güçlenebilir ve oradaki aura düşüklüğü düzeltilebilir. Evet, Dr. Shah´ın anlattıkları böyle; bilim kuşkulu ve ihtiyatlı ama yine de düşünmek gerek. Bugünkü bilimimiz, 500 yıl önce büyücülük olarak tanımlanabilirdi...
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