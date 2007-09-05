Şifalı taşlar

Shah´ın tekniği özellikle yüksek kolestrol, diabet ve solunum sorunlarında iyi sonuçlar vermiş; Kirlian Fotoğraf Tekniği 1939´da keşfedilmişti. Bir fotoğraf cihazı aracıyla, auranın veya enerji beden görüntülenmişti. Aura fotoğrafi on el parmağı, iki avuç ve iki ayak üzerinde uygulandığında olası hastalıklar belirlenebiliyor, temel yaklaşım ise hastalıkların enerji bedene 6-8 ay öncesinde giriyor olması. Parmaklardaki enerji halkaları sağlıklı insanlarda, bütün bir daire şeklinde. Kırık ve eksik enerji halkaları başlamakta olan sağlık sorunlarını gösteriyor. Avuç ve ayaklardaki kara noktalar ise, hastalıkların enerji akışını engellediğinin ve düzeyini düşürdüğünün kanıtı. Teşhislerde, Reflexology yani ayaklarla ilgili özel kartlar kullanılıyor. Bilindiği gibi dünyanın her yerinde erken teşhis için büyük paralar harcanıyor, Dr. Shah´a göre yeni buluşlar önemli ve çok yararlı olabilirler ve kendi tekniğini böyle tanımlıyor. Tıbbi Astroloji, Auro Fotoğrafçılığı ve sarkaç araştırmaları erken teşhiste temel öğeler olarak kullanılıyor. Ayurveda alanında bir bilim dalı olarak tanımlanan Tıbbi Astroloji´de, kişinin horoskobundaki (doğum haritası), 6., 8. ve 12. Evler´in gelecekteki olası sağlık sorunlarını gösterdiğini kabul ediliyor. Özellikle de Satürn´ün Güneş üzerindeki etkileri önemli kalp sorunlarını gösteriyor. Auro Fotoğrafi´nin temeli tüm yaşayan organizmaların iki bedeni olduğudur. Birisi görülebilen fiziksel beden, ötekisi ise görülemeyen enerji bedendir. Enerji beden bizim auramızdır.

Sıra taşlarda

Aura fotoğrafları enerji düzeyinin bozulduğunu veya değişmeye başladığını gösterebilirler. Ama düzenlemeyi başaramazlar yani sadece uyarırlar. Mineral Şifa inancına göre ise, bunu taşlar başarmaktadırlar. Bunun için temelde 9 taş kullanılıyor ve renklerle eşleştiriliyor;

Mor = Kara safir

Çivit Mavi = Elmas

Sarı = safir

Yeşil = Zümrüt

Sarı = Mercan

Portakal = İnci

Kırmızı = Yakut

İnfra kırmızı = Kedi Gözü

Mor ötesi = Gomede

Bu renklerle, taşların arasındaki vibrasyonların dengesi enerji bedenimizin sağlığını gösterir. Denge bozulduğunda, hastalık başlar. Bozuk vibrasyonlar, taşların yardımıyla dengelenebilir ve yeniden sağlık kazanılabilir. Işık vibrasyonları, yıldızlardan ve gezegenlerden gelirler, bizler vibrasyonları farklı düzeylerde alır ve bireysel olarak ruhlarımızda bulunan eş enerji merkezleriyle bütünleştiririz. Her insanın ruhu, ışığın yedi rengiyle beslenir ve fizik biliminde her rengin farklı dalga boyları vardır. Yani; Renk Dalga boyu Frekans (Angstrom/saniye) (Vibrasyon/saniye) ------------ ---------------- -------------------- Mor 4000 750 trilyon Çivit 4000 700 " Mavi 4600 650 " Mavi/yeşil 5000 600 " Yeşil 5400 550 " Sarı 5800 500 " Portakal 6200 450 " Koyu kırmızı 7000 430 " Hindu Vedik kitaplarda taşların şifa amacıyla kullanıldıkları yazmaktadır. Örneğin yakut ve mercan sıcak taşlardırlar, zayıf kalplere enerji verirler. Hasta, belli enerji merkezlerinin takviye edilmesiyle güçlenebilir ve oradaki aura düşüklüğü düzeltilebilir. Evet, Dr. Shah´ın anlattıkları böyle; bilim kuşkulu ve ihtiyatlı ama yine de düşünmek gerek. Bugünkü bilimimiz, 500 yıl önce büyücülük olarak tanımlanabilirdi...

Bakır: Mükemmel enerji yöneticisi. Düşünce gücünü ve sağlığı güçlendirir, taşıyanın enerji alanına katkıda bulunur. Cilde temas ettirildiğinde, yatıştırıcıdır. Artrit, romatizma gibi yoğun enerji düğümlerini çözer. Bağırsaklara ve mideye yararlıdır. Sıcak duygular verir, öfkeyi, alınganlığı azaltır. Güneş ve Ay enerjilerini dengeler. H-CTR-T

Mercan: Kalsiyum ve kalsit. Kırmızı ve portakal rengi. Şakraları ve enerji akışını uyarır, döllenmeyi kolaylaştırır. Duygusal enerjiyi güçlendirir, kaslar, kan, kalp, yenilenme sistemi, tiroid, genel metabolizma, omurga, kemikler ve doku yenilenmesi mercanın olumlu etkilerini alırlar. Yüksek tansiyonda kullanılmamalıdır. Pembe mercan, kalp üzerinde dikkatle kullanılmalıdır. Beyaz mercan, uyarlılığı, dikkati arttırır, sinirleri yatıştırır, stresi azaltır, koku alma yetisini geliştirir. Siyah mercan enerji düzeyini arttırır. H-CTR-T

Elmas: Karbon oluşumu. Düşünceleri ve davranışları özümler, geliştirir, taşıyanın gücünü arttırır. Refah duygusunu arttırırken cömertlik sağlar, aşkı ve şehveti tahrik eder, inançsızlığı engeller, mutluluk verir. Tüm enerji bloklarını kaldırır, güven verir, düşünceleri netleştirir. Eskiler, panzehir olarak kullanırlardı. H-CTR

Zümrüt: Androjen. Kalbi güçlendirir, uyum, bolluk, barış, sabır, aşk, sadakat, dürüstlük getirdiğine inanılır. Depresyona, unutkanlığa iyi geldiğine inanılır. İlham verir, olumlu rüyalar gördürür. Solunumu, lenf sistemini, kanı, timusu, pankreası, kan şekerini, boşaltımı, görmeyi olumlu olarak etkiler. Genel şifa vericidir. Eskiler, kan zehirlenmesine iyi geldiğine inanırlardı. H-CTR-T (alüminyum katkısı varsa)

Lal: Uygun kesilirse ve parlatılırsa şifa vericidir. Parlaklığı önemlidir. Kırmızısı farklıdır (CTRS). Isıtır, duygusal ve fiziksel enerjiyi dengeler. Artrit ve felç durumlarında yararlıdır, eski kültürlerde bu amaçla kullanılırdı. Kaslara, böbreklere, böbrek taşlarına, yararlıdır. Yaşam ve seks gücünü arttırır, hormonları dengeler, döl verir. Kararlılığı, güveni ve kıskançlığı arttırır, kekemeliği azaltır veya önler. Portakal renklisi ısıtıcı ve enerjiktir. Yeşili farklıdır CTR. H-T

Altın: Çok iyi uyarıcı. Güçlendirici ve manyetik alan katalizörü, özellikle kalp bölgesinde (solar plexus) etkin ve yararlı CTRS. Sinir sistemini, hazmı kolaylaştırır. Pozitif enerji verir ve güneş enerjisini özümletir. Kitlesel şifa verdiğine inanılır. Yanısıra hırsı da tahrik eder. Altın, bakır karışımı ısıyı, ruhsal yetileri körükler, diğer taşların etkilerini güçlendirir. Beyaz altın, Güneş ve Ay enerjisini bütünleştirir, güçlendirir H-CTR

Yeşim: Bazen som, bazen şeffaf. Yeşil. Sağlık ve yaşam verici. Eski Çin´de cesaret, bilgelik, adalet verdiğine inanılırdı. Duygusal dengeyi, aşkı, sadakati, barışı, uyumu güçlendirir, utangaçlığı ve gururu kırar. Akciğerler, kalp, timus, bağışıklık sistemi, böbrekler, kan temizleme ve sinir sistemleri üzerinde olumlu etkiler verir. Etkileri kalıcı ve yumuşaktır, H-CTR.

Lapis Lazuli: Som, mavi renkli. Meditasyonda kullanılır, yol gösterici, ilham verici ve bilinç yükselticidir. Düşünceleri organize eder. Gırtlak ve tiroid açıcıdır. Rüya bilincini arttırır, huzursuzluğu, bellek kayıplarını, utangaçlığı ve anxietiyi azaltır. Beş duyuyu güçlendirir. DNA ve lenf sistemleri üzerinde etkilidir. Baş ağrılarına ve bazı sancılara yararlıdır H-CTR..