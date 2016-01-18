MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAstroloji HaberleriSezgilerimiz kuvvetli yaratıcılığımız yüksek
GeriAstroloji Sezgilerimiz kuvvetli yaratıcılığımız yüksek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 18.01.2016 - 09:22 | Son Güncelleme:

Sezgilerimiz kuvvetli yaratıcılığımız yüksek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sezgilerimiz kuvvetli yaratıcılığımız yüksek
Abone Olgoogle-news

Sevgimizi göstermekte zorlanmayacağımız, iştahımızın açık olabileceği bir gün.

Sezgilerimiz kuvvetli, duygularımızı göstermek isteyebiliriz. Spritüel konular veya rüyalar önem kazanabilir. Ancak, gereğinden fazla iyimser olma ya da bazı şeyleri hafife alma riski söz konusu. Yüksek hayal gücümüz bir taraftan yaratıcılığımızı ve sanatsal yönümüzü arttırırken, bir yandan da hayallere dalmamıza neden olup, dalgınlıklara yanılsamalara veya unutkanlıklara sebep olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle