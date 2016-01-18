Sezgilerimiz kuvvetli yaratıcılığımız yüksek

Sezgilerimiz kuvvetli, duygularımızı göstermek isteyebiliriz. Spritüel konular veya rüyalar önem kazanabilir. Ancak, gereğinden fazla iyimser olma ya da bazı şeyleri hafife alma riski söz konusu. Yüksek hayal gücümüz bir taraftan yaratıcılığımızı ve sanatsal yönümüzü arttırırken, bir yandan da hayallere dalmamıza neden olup, dalgınlıklara yanılsamalara veya unutkanlıklara sebep olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…