Zirveye ulaşmak mansiyon sadece... Doğa başlı başına bir ödül

Bundan 26 yıl önce, daha Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümünde okurken gönlünü dağcılığa kaptırmış Cenk Ertekin... Üniversite arkadaşlarının çoğu onu bölümünden değil, Mimar Sinan Üniversitesi Dağcılık Kulübü’nden tanırmış. Mesleğe atılıp bir yandan gazetecilik, bir yandan fotoğraf çalışmalarını sürdürmüş ama dağa tırmanmayı, doğa fotoğrafları ve belgeselleri çekmeyi hiç bırakmamış. Türkiye’nin bilinen tüm dağlarına yaz ve kış tırmanışları yapmış. Bu dağların bazılarına solo tırmanışlar gerçekleştirmiş. Yurtdışında da Kilimanjaro, Mount Kenya, Elbruz, Lenin, Mont Blanc, Demavend, Savalan, Pico de Aneto gibi dağlara tırmanmış. “Doğada olmak ve o adrenalini yaşamak başlı başına bir kazanç; zirveye ulaşmak bir mansiyon ödülü sadece” diyen Ertekin bugüne kadar gittiği yerlerin fotoğraflarını Instagram adresinden (@cenk.ertekin) paylaşıyordu; artık tecrübelerini kendi ismiyle açtığı YouTube kanalından yayımlayacak. Biz de sohbetimize yeni kanalıyla başladık...









YouTube kanalı fikri nereden çıktı?

Benim gibi klasik sanat eğitimi almış biriyseniz, yeniliklere hemen uyum sağlayamıyorsunuz. Aklınızın bir yerinde hep fotoğraf sanatından uzaklaşmamak fikri oluyor. YouTube da uzun süre mesafeli olduğum bir platformdu. Sağladığı rahatlığı ve özgürlüğü düşününce orada olmaya karar verdim.



Ne tür videolar olacak kanalınızda?

Genellikle tırmanış ve trekking videoları... Ancak dağda ve doğada güvenlik konularıyla ilgili çok farklı çekim planlarım var. Videolarımda sadece rota bilgisi ve teknik bilgiler olmamasına dikkat ediyorum. Görsellik benim için ön planda olacak.



Maliyetli bir iş mi bu? Ekipman olarak neler gerekir?

Eskiden çok maliyetli ve zordu. Şimdi bu ekipmanların maliyeti düştü, ağırlığı azaldı ve kalitesi arttı. Doğa belgeselcileri çekimleri kendileri yapıyor, kolay montaj programlarıyla kurgulayıp bir bedel ödemeden yayımlayabiliyor. Dağcılık ekipmanlarıysa genelde dışarıdan geldiği için bir hayli pahalı. Bu malzemeleri yavaş yavaş almakta fayda var. Önce yürüyüş malzemeleri, sonrasında kamp malzemeleri ve en son teknik malzemeleri toparlamak en mantıklı yol.









Gezi hayalleri birikiyor



En ucuz ve en rahat rotalar diye bir şey var mı mesela?

Tabii var. Bulunduğunuz şehrin çevresindeki rotalara yapılacak faaliyetlerin maliyeti minimum düzeyde olacaktır. Sadece yol parası ve çantanıza koyacağınız sandviç ve içecekler tek masrafınız olur. Bir yürüyüş rotasının tamamını bitirmenize de gerek yok. Yeni başladıysanız rotayı kısa tutun, dönüş yolunu da hesaplayıp kendinize eziyet etmeden faaliyeti sonlandırın. Emin olun, bir sonraki yürüyüşünüzde daha fazla performans göstereceksiniz.



Amatörlere hangi rotaları önerirsiniz?

Eğitim aldıktan sonra, ilk olarak Uludağ’ın ana zirvesi yaz tırmanışı iyi bir başlangıç. Sonrasında Aladağlar’daki kaya tırmanışı içermeyen, Alaca, Güzeller, Emler, Karasay, Eznevit gibi zirvelere tırmanışlar tecrübe kazandırır. Tüm bu tırmanışlarda kendinizi iyi hissettiyseniz önce Erciyes Dağı’nın uzun sırt rotasını ve sonra 5 bin 165 metrelik Ağrı Dağı’nın yaz tırmanışını deneyebilirsiniz.



Uzun süredir evlerimizdeyiz, doğayı çok özledik... Bu süreç bitince dağları tercih edecek seyahatseverleri ne bekliyor?

Bu konunun hem duygusal hem de fiziksel boyutu var. Evlerimizde o kadar çok vakit geçirdik ki sıkılıp bunaldığımızda hep doğada olmayı, uzun yürüyüşler, tırmanışlar yapmayı, kamp kurmayı ve bunları nerelerde yapacağımızı hayal edip durduk. Yani bir sürü proje ve hayal biriktirdik. Tüm bunları sıraya koymak ve teker teker gerçekleştirmek bir doğasever için her şeye yeniden başlamak gibi olacak.

Fiziksel boyut bu kadar eğlenceli değil tabii. Evde aldığımız ekstra kiloların bize faaliyetler sırasında olumsuz yansıyacağı kesin. Bir süre eski formumuzda olmayacağız. Yani başlarda, ağır faaliyetlere girişmemekte yarar var.









Türkiye çok zengin



Sizce Türkiye’nin en güzel tırmanış ve trekking rotaları nereler?

Türkiye son derece geniş bir yelpaze sunuyor. Aladağlar hem dağcılar hem trekking’ciler için müthiş rotalar barındırıyor. Aladağlar’ın vadi sistemleri ve Yörük yolları yürüyüşçüler için son derece ideal. Trekking rotası deyince ünlü Likya Yolu’nu söylemeden olmaz. Ayrıca Yalova, Bolu ve Düzce’de çok cazip trekking rotaları bulunuyor. Eğer sadece yürümek istiyorsanız, Türkiye’deki tüm dağların ana kamplarına giden rotalarda güvenle doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.



Peki yurtdışında?

Yunanistan’ın ünlü Olympos Dağı’nın zirvesine yapılacak yürüyüşle Zeus’un tahtına ulaşabilirsiniz. Slovenya’da Bled Gölü’nün yakınlarındaki Triglav Dağı trekking ve tırmanış için eşsiz güzellikte. Fransız Alpleri, Bavyera Alpleri, Dinaric Alpleri, Pireneler ve Dolomitler ise muhteşem zirveleri, buzulları ve rotalarıyla sınırsız alternatifler sunuyor.









Dikkatli olursanız şehirden katbekat daha güvenli



Cenk Ertekin’den doğa sporları yaparken güvende olmak için öneriler:



Doğa sporlarına macera gözüyle bakanların başına hiç istemediğimiz olaylar geliyor. Dağcılığı en iyi ve güvenli şekilde yapanlar doğa sevgisine sahip olanlardır. Bu yaklaşım gereksiz riskler almanızı engeller.



Doğa ve dağcılık bilgisi olmayanların düşük rakımlı bir dağa tırmanmaları bile sakıncalı. Eğitime önem verir, güvenli ekiplerle doğaya çıkar, malzemenize ve tecrübenize göre faaliyet seçerseniz şehirden katbekat daha güvende olursunuz. Temel eğitim için üniversite kulüpleri veya doğa sporları kulüpleri çok ideal.



Özellikle başlangıçta solo tırmanışlar, yürüyüşler yerine bu işi iyi bilen gruplarla hareket etmek çok önemli. Doğada her an şartlar değişebilir. Bu şartları bilen, tecrübeli dağcılarla güvende olursunuz.