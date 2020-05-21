Zirvedeki göl: Seealpsee

Yüzey alanı 13.6 hektar olan Seealpsee'ye ulaşım oldukça kolay. Göle Wasserauen'den veya Ebenalp'tan yürüyerek erişilebiliyor. Alp Dağlarının yansıdığı sularıyla inanılmaz bir manzara oluşan göl, doğa fotoğrafçıları için bir çekim alanı.







Göl kıyısındaki yürüyüş yolu, kamp alanları, göl manzaralı restoranı ve tekne gezisi gibi alternatifleriyle, ziyaretçilerine günün nasıl geçtiğini anlayamayacakları bir ortam sunan Seealpsee'nin berrak sularında, yaz aylarında yüzmek de mümkün.







