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Zirvedeki göl: Seealpsee
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 21.05.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Zirvedeki göl: Seealpsee

Seealpsee, İsviçre Appenzell Innerrhoden kantonunun Alpstein aralığında bir dağ gölü. Muhteşem bir doğanın ortasında yer alan göl, 1143 metre yükseklikte bulunuyor.

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Yüzey alanı 13.6 hektar olan Seealpsee'ye ulaşım oldukça kolay. Göle Wasserauen'den veya Ebenalp'tan yürüyerek erişilebiliyor. Alp Dağlarının yansıdığı sularıyla inanılmaz bir manzara oluşan göl, doğa fotoğrafçıları için bir çekim alanı.

Zirvedeki göl: Seealpsee


Göl kıyısındaki yürüyüş yolu, kamp alanları, göl manzaralı restoranı ve tekne gezisi gibi alternatifleriyle, ziyaretçilerine günün nasıl geçtiğini anlayamayacakları bir ortam sunan Seealpsee'nin berrak sularında, yaz aylarında yüzmek de mümkün.

Zirvedeki göl: Seealpsee


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