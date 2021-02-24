Zinciriye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Zinciriye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Zinciriye Medresesi, Mardin'in merkez ilçesinde yer alıyor. 1985’te Aksaray Müzesi olarak da hizmet vermeye başlayan bu yapı, Selçuklu süslemelerinin ve mimarilerinin en önemli örneklerini taşıyor.



Zinciriye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Zinciriye Medresesi, 1385 yılında Artuklu Sultanı olan Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından inşa edildi. Mimarisi ve süslemeleri ile dikkat çeken bu yapı, günümüzde Aksaray Müzesi olarak hizmet veriyor. Kale görünümündeki bu yapı, Osmanlı Devleti'nde hapishane olarak kullanılırken günümüzde restore edilerek sosyal ve kültürel etkinliklerin sıkça düzenlendiği bir merkez haline geldi.



Zinciriye Medresesi, tarihte iz bırakan önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor. Artuklu mimarisinin tüm özelliklerini üzerinde taşıyan bu tarihi medrese, bölgeyi istila eden Moğol ordusunun buraya hapsettiği Sultan İsa’nın adı ile anılıyor. Zinciriye Medresesi, iki avlulu ve iki katlı olarak tasarlanmıştır. Bu dini yapının, özellikle girişinde bulunan taş işlemelerindeki ustalık görenlerin dikkatini çekiyor. Merkezi konumu sayesinde geçmişte rasathane olarak kullanılan bu önemli tarihi yapının içerisinde Sultan İsa’nın türbesi ve pek çok eski kitabe de yer alıyor.



Zinciriye Medresesi Nerede?



Zinciriye Medresesi, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle bölümünde yer alan Mardin ilimizde bulunuyor. Mardin’in kent merkezinde yer alan Şar Mahallesi’nde, 1. Cadde üzerinden Kuyumcular Çarşısı’na henüz varmadan, merdivenlerden kaleye çıkılan yolun üzerinde yer alıyor.



Zinciriye Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Zinciriye Medresesi'ne havayolu ile ulaşım sağlamak için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yer alan kent merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Mardin Havalimanı’na İstanbul, İzmir ve Ankara'dan direkt uçak seferleri bulunuyor.



Kızıltepe ilçesinde yer alan Mardin Havalimanı’ndan hava yolu şirketlerinin servisleri ile ya da hava alanından geçen minibüslere binerek ya da taksi ile Zinciriye Medresesi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Pek çok Ortadoğu ülkesini, Gaziantep ve Şanlıurfa üzerinden Adana’ya bağlayan E-90 karayolu üzerinde yer alan Mardin’e Türkiye’nin dört bir yanından düzenli olarak otobüs seferleri düzenleniyor.



Mardin’e karayolu ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak ve Batman’dan direk ulaşım imkanı bulunuyor. Şanlıurfa ve Ceyhan ray hattı ile Mardin’e demir yolu ile ulaşım sağlanabiliyor. Mardin'de şehir içi ulaşım ise, minibüs, taksi, otobüs gibi toplu taşıma araçları ve taksi ile sağlanıyor. Şehir içinde mesafeler çok uzak olmadığından istediğiniz yere kolay ulaşım sağlayabilirsiniz.



Zinciriye Medresesi Özellikleri



Zinciriye Medresesi, Osmanlı döneminde hapishane olarak kullanılmış Mardin mimarisini üzerinde taşıyan en dikkat çekici eserler arasında yer alıyor. Zinciriye Medresesi, farklı mimarisi ve Selçuklu süslemeleri ile dikkat çekiyor. 14. yüzyılda inşa edilen Zinciriye Medresesi, Mardin'in en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.



Zinciriye Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Zinciriye Medresesi, Artuklu Sultanı olan Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından yaptırılan Mardin'in en önemli tarihi yapıları arasında yer alır. Mardin'deki en görkemli yapılardan birisi olan Zinciriye Medresesi, Selçuklu mimarisinin en özel süslemelerini üzerinde taşıyor. Osmanlı döneminde hapishane olarak kullanılan bu görkemli yapı, şimdilerde ise kültürel ve sosyal pek çok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Mardin'in simgeleri arasında yer alan bu tarihi yapı, farklı mimarisi ile dikkat çekiyor.