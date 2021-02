Zigana Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Zigana Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Zigana Kayak Merkezi; Torul ilçesinde yer alan Zigana Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Gümüşhane'ye 40 km mesafede bulunan kayak merkezi Karadeniz'in Doğu Karadeniz'de bulunur. Merkezin uzunluğu 661 metredir.



Zigana Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Zigana Kayak Merkezi; Karadeniz'de yer alan bir kayak merkezidir. Karadeniz'in doğusunda bulunan bu kayak merkezi; Gümüşhane şehri sınırları içerisinde bulunur. Bu kayak merkezinin önemli bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Kar kalınlığı; 100 santimetre civarındadır. Sezon boyunca bu kalınlık korunur.



Zigana Kayak Merkezi; her yıl yabancı ve yerli ziyaretçileri ağırlar. Ormanlık alanlar ile kaplı olan kayak merkezi, doğa ile iç içe olup, eşsiz güzelliklere sahiptir. Zigana Kayak Merkezi'nin uzunluğu 661 metre olarak belirlenmiştir. Kayak merkezi; saat içerisinde 843 kişilik kapasitelidir. Kayak merkezi içerisinde kayak malzemeleri bulunur. Kayak yapmayı isteyip, kayak yapmayı bilmeyenler adına ders veren hocaların olduğu da söylenebilir.



Zigana Kayak Merkezi Nerede?



Zigana Kayak Merkezi; Karadeniz bölgesinde yer alan ve en fazla tercih edilen kayak merkezinden birisidir. Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alması sebebiyle kış yağışları konusunda zengin bir bölgedir. Bu kayak merkezi; Karadeniz bölgesinde yer alan Trabzon şehrinin sınırlarında yer alır.



Bölgede bulunan ve tercih edilen kayak merkezinin oldukça güvenilir olduğunu belirtmek mümkündür. Bilhassa ulaşım hakkında yapılması gereken pek çok yenilik ile ulaşım olanakları çok gelişmiştir. En fazla turist alan Zigana Kayak Merkezi; Karadeniz Bölgesi'nin çok ziyaret edilen kayak merkezleri içerisinde bulunmaktadır.



Zigana Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Zigana Kayak Merkezi'ne gidebilmenin pek çok ulaşım olanağı belediye ve tesis açısından sağlanmıştır. Bunun dışında yollarda ortaya çıkan buzlanmaların önlenmesi adına belediye görevlileri her zaman çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra kış mevsiminde 24 saat çalışılması olanağı ile yol güvenliği sağlanmaktadır. Misafirler için güvenli ulaşım adına sağlık çalışanları ve ekipler her zaman hazır bulunurlar.



Trabzon ve Gümüşhane şehirlerinden ulaşım sağlanan Zigana Kayak Merkezi'ne gidiş yolunun odlukça konforlu ve seyahat için elverişli olduğu belirtilebilir. Zigana Kayak Merkezi'ne otobüs ve özel araçlarla ulaşım sağlamak mümkündür. Havalimanı ile ulaşmak istendiği takdirde Trabzon havalimanından servis olanağı da bulunmaktadır. Aynı metotlarla geri dönmek mümkündür. Kişi kendi aracıyla gitmek isterse; yolun asfalt olmasıyla ve tabelalarda yönlendirmeler ile Gümüşhane, Trabzon üstünden Zigana Yaylası'na giden yol takip edilebilir.



Zigana Kayak Merkezi Ücreti



Zigana Kayak Merkezi için giriş adına herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak malzemelerin adına ücretlendirme yapılmaktadır. Bireyin gün boyunca kayak malzemelerini kiralaması bu duruma örnek verilebilir. Bireyin gün boyunca kiraladığı kayak takımı adına yaklaşık olarak 50 Lira ücret vermesi önemlidir. Kar kayağı şeklinde aletler kullanılmak isteniyorsa, fiyat üstünde farklılıklar olmaktadır.



Zigana Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadardır?



Zigana Kayak Merkezi'nin otelleri ve konaklama yerleri; tesis içerisinde yer almaktadır. Bazısı beş yıldız otel iken bazısı da normal oteller şeklinde tanımlanmaktadır. Otellerin fiyatları; hafta sonu ve hafta içinde değişiklik göstermektedir. Bunun dışında bazı özel günlerde de fiyatların farklılık göstereceği belirtilebilir. Kalabalık oteller içerisinde referans ve konaklama gibi indirimler uygulanabilir.



Zigana Kayak Merkezi'nde otellerin dışında bungalov evlerin bulunması çok dikkat çeker. Bu evlerin çok dikkat çektiği ve turistler açısından çokça tercih edildiği söylenebilir. Bu evlerin oldukça sıcak ortamlar oluşturduğunu belirtmek mümkündür. Bu tür evler daha çok kalabalık aileler açısından tercih edilmektedir. Bungalov evlerinde fiyatları; sezona bağlı olarak, oda sayısına ve kişi sayısına göre farklılık gösterebilmektedir. Fiyatlar; erken rezervasyon ile daha uygun hale gelebilir.