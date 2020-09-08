Zeytintaşı Mağarası Nerededir? Zeytintaşı Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Zeytintaşı mağarası günümüzde yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ilgi çeken ve mutlaka ziyaret edilen bir mağaradır. Antalya’ya gelen misafirler için oldukça önemlidir. Zeytintaşı mağarası kireçtaşlarından oluşmuş büyüleyici bir mağaradır.

Zeytintaşı Mağarası Nedir?

Zeytintaşı mağarası, yan ve alt kısımlardan geçirimsiz tabakalarca sarılmıştır. Jura-Kratase devrindeki kireçtaşı kayaçlarının üzerinde fay hattı boyunca gelişmiştir. Bu mağara çift katlı 136 m uzunluğunda ve üst katı 2002 yılında turizme açılmış alt katı ise 97 m uzunluğuna sahiptir. Tek galeriden oluşmuş olan bu mağara sütunlar ile salon ve odacık kısımlarına bölünmüştür. Mağara oluşumunu kısmen de olsa tamamlamış ve yarı aktif fosil içermektedir.

Zeytintaşı mağarasında çubuk makarna kalınlığında yani 0,03 m ile 0,70 m uzunluk arasında sarkıtlara sahiptir. Aslında 1997 yılında yapılan taş ocağı çalışması sırasında bulunan bu mağara genel olarak sıcak ve nemli havaya sahiptir. Mağara içinde sıcaklık yaklaşık olarak 23 °C iken bağıl nem %70'dir.

Mağara sarkıt, dikit, sütün, damla taş havuzlar arasında bazı gölcükler bulunmaktadır. Gelişimlerinin günümüzde hala daha devam ettiği makarna şeklindeki sarkıtların bulunduğu salona mağarada Spagetti salonu ismi verilmiştir. Mağaranın alt katı 0,5 m ile 7 m tavan yüksekliğine ve 0,5 m ile 8 m genişliğe sahiptir.

Zeytintaşı Mağarası Nerededir? Hangi Bölge ve İldedir?

Zeytintaşı Mağarası, günümüzde Antalya ilinin Serik ilçesinde bulunmaktadır. Serik ilçesine bağlı olan Akbaş Köyü'nün sınırlarında bulunan karstik ve güzel bir mağaradır.

Zeytintaşı Mağarasına Nasıl Gidilir?

Zeytintaşı mağarası, Antalya iline bağlı olan Serik ilçesinin ortalama 15 km kuzeyinde bulunmakta olan Akbaş köyünün gökçeler mahallesi güneydoğu kısmında, Zeytinlitaş tepesinin güney yamacında yer almakta olup bu mağaraya gidiş Serik ilçesinden sırası ile üründü, deniz tepesi, kızıllar, gökçeler ve akbaş yolu ile gidilmektedir. Zeytintaşı Mağarası Antalya’ya ortalama 54 km, Serik’e ortalama 16 km, Aspendos’a ise ortalama olarak 10 km’dir.

Zeytintaşı Mağarası Özellikleri Nelerdir?

Zeytintaşı mağarası eşsiz ve bakir bir çevre ile göz alıcı muhteşemlikte doğal bir güzelliğe sahiptir. 14 metre derinliği ve çift katlı olması ile gelen bütün turistlerin ilgisini çekmektedir. Mağarada çeşitli boylarda sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Bu sarkıt ve dikitler damlataş şeklindedir. Ayrıca büyük sütunlar ile sarkıt ve dikiler arasında gölcükler almaktadır. Böylece mağaranın görünümü daha ilginç şekle dönüştürmekte ve merak edilmektedir.

Bu mağaranın eni 0.03 m ve uzunluğu ise 0.70 m olan makarna sarkıtları içerir. Bu mağara çevresinde yürüyüş i ve safari turu rahatlıkla yapılabilir ve keyifli zaman geçirilebilir. Mağaranın bulunduğu konum ve mağara çevresi tipik bir Akdeniz iklim koşullarına sahip olduğu için hemen hemen her tür Akdeniz ağaçları ve bitkisi yetişebilmektedir. Mağara çevresindeki hava ve doğa ziyaretçilere huzur ve ferahlık vermektedir.

Zeytintaşı Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Antalya iline yolu düşen hemen hemen her turistin mutlaka gezip görmesi gereken Zeytintaşı Mağarası giriş ücreti 6,5 TL’dir. Bu nedenle herkes rahatlıkla girebilir.

Zeytintaşı Mağarası Ziyaret Saatleri Nedir?

Zeytintaşı mağarasının ziyaret saatleri genel olarak müze saatleridir. Yani yaz dönemi için 1 Nisan ile 1 Ekim arası ve mağara açılış saati: 10:00 iken mağara kapanış saati: 17:00’dir. Kış dönemi için ise mağara ziyaret açılış saati: 08:30 ve mağara kapanış saati: 17:30 şeklindedir.