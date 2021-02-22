Zeytin Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Zeytin Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Zeytin adası, Türkiye' de yer almakta olan bir adadır. Göcekte bulunan 12 adalardan birisi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Zeytin adası ilk başlarda Cem Uzan'a ait olsa da sonradan devlete olan borçları nedeniyle el konulmuştur. Sonrasında ihale ile satılarak iş adamı Ahmet Nazif Zorlu tarafından satın alınmıştır.

Zeytin Adası Hakkında Bilgi

Zeytin adası, yaz sezonu için oldukça değerli bir bölgedir. Hem doğal güzellikleri ile hem de denizi ile ilgileri üzerine çekmektedir. Tertemiz denizi ve harika doğal güzellikleri ise Zeytin adasını tarif etmek için oldukça yeterli özellikler arasında yer almaktadır. İsmini ise ada da bulunan zeytin ağaçlarından aldığı düşünülmektedir.

Zeytin Adası Tarihi

Zeytin adası, günümüzde yaşantısını Fransa da sürdürmekte olan Cem Uzan'a ait olarak bilinen bir adaydı. Sonrasında devlet tarafından Zeytin adasına el konulmuştur. Tasarruf mevduatı sigorta fonu üzerinden satışa sunulan ada turizm bölgesine dönüştürülmesi için Zorlu tarafından satın alınmıştır. Ancak sonrasında adanın doğal güzelliğini bozmamak adına bu fikrinden vazgeçtiğini açıklamıştır.

Zeytin Adası Nerede?

Türkiye' de yer almakta olan bir adadır. Muğla şehrinde bulunmakta olan Fethiye ilçesinde yer almaktadır. Tam olarak bir tatil bölgesidir. Aynı zamanda Göcek limanı üzerinden de kolay bir şekilde ulaşım sağlamak mümkündür.

Zeytin Adasına Nasıl Gidilir?

Zeytin adasına ulaşım Muğla üzerinden kolaylıkla sağlanmaktadır. Göcek de bulunan Zeytin adası, özel mülk olan bir ada olduğu için tatil amacıyla gidilecek bir turizm bölgesi niteliğinde değildir. Adanın sahibi olan Zorlu, ada da ailesi ile birlikte tatil yapmak ve yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamayı düşündüğünü ifade etmiştir.

Zeytin Adası Gezilecek Yerler

Zeytin adası içerisinde tarihi bir öneme sahip olan ve Osmanlı Dönemi zamanından kaldığı bilinen bir zeytin sıkma atölyesi olduğu bilinmektedir. Bunun dışında özel bir mülk olan adaya girerek gezmek şuan da mümkün görünmemektedir. Ada özel mülkiyet statüsüne sahip olduğu için gezilecek yerler bilgisi verilememektedir.

Zeytin Adası Konaklama Şartları

Zeytin adası özel bir mülk olarak bilinen bir ada olma özelliğine sahiptir. Bu sebeple ada da konaklama imkanı bulunmamaktadır. Sadece ada sahibinin yakınları ve misafirleri ada da tatil yapabilme ve konaklama imkanına sahiptir. Aynı zamanda yurt içinde bulunan devlet büyüklerini de ada da ağırlamak isteyeceğini ifade etmiştir. Bunun dışında adaya giriş imkanı bulunmadığı için konaklama imkanları da yoktur.

Zeytin Adası Özellikleri

l Özel mülk olarak bulunan tek ada olma özelliğini taşımaktadır.

l İçerisinde Osmanlı döneminden kalma bir zeytin sıkma atölyesi bulunmaktadır.

l Ada da bulunan ağaçlar ve doğal güzellikler oldukça dikkat çekmektedir

l Zeytin adasını ilk başlarda yatırım amaçlı olarak alan Zorlu, sonrasında adayı çok sevdiğini ve bu düşüncesinden vazgeçtiğini açıklamıştır.

l Şimdiler de özel mülk olan Zeytin adasına ziyaretçilerin giderek tatil yapma gibi bir imkanı bulunmamaktadır.

l Turizm bölgesi yapma amacı ile satın alınan ada da şuan için böyle bir proje mevcut olarak bulunmamaktadır.

l 12 adalar içerisinde yer alan Zeytin adası özel mülkiyete sahip olan tek ada özelliğini taşımaktadır.

l Aynı zamanda ada da inşaat yapılmaması gerektiği de bilinen bilgiler arasında yer almaktadır.