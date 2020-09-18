Zeus Tapınağı Nerede? Zeus Tapınağı Tzeihi Hakkında Bilgi, Özellikleri, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Zeus Tapınağı Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da bulunmaktadır. Antik Yunan Tanrılar Dönemine ait kalıntıları barındırmaktadır. Dünyada birçok medeniyetin merakla ziyaret ettiği tarihi bir yerdir.

Zeus Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi

Antik Yunan'da bulunan Zeus Tapınağı, bu bölgenin en büyük tapınağı olarak kabul edilmektedir. Burada Zeus Heykeli bulunmaktadır. Yunanların çok tanrılı dönemde taptıkları tanrılardan en büyük olanı için diktikleri heykeldir. Aynı zamanda en büyük heykel olarak bilinmektedir. M.Ö 6. yüzyıla dayanan bir tarihi vardır. Bu dönemde Atina kent devleti Tiranlar tarafından yönetilmekteydi. Ancak yapımına M.Ö 6. yüzyılda başlansa da tamamlanması M.Ö 2. yüzyılı bulmuştur. Tapınak tamamlandığı sırada İmparator Hadrianus hüküm sürmektedir. Tapınakta bulunan görkemli Zeus Heykeli Phidias tarafından yapılmıştır.

Zeus Tapınağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Olympos'ta bulunan Zeus Tapınağı her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Tapınağa gitmek için Yunanistan'ın başkenti Atina sınırlarına ulaşmak gerekmektedir. Yunanistan ve Türkiye arasında vizeyle geçiş bulunmaktadır. Bu durum dikkate alınarak vize işlemleri tamamlanır. Daha sonra Atina için uçak bileti alınarak Atina Havalimanında inmek gerekmektedir.

Buradan araç kiralayarak Olympos Zeus Tapınağı'na kısa sürede ulaşmak mümkündür. Tapınağı ziyarete gelenler hemen yakında bulunan Panathenaiko Olimpik Stadyumunu da ziyaret edebilir. Stadyuma uzaklığı yaklaşık 10 dakikadır. Bu stadyum 2004 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmış devasa bir alandır. Özel araçla bu noktaya ziyarete gelenler Atina yolu üzerinde Olympos Zeus Tapınağı tabelasını takip ederek tapınağa ulaşabilirler.

Zeus Tapınağı Özellikleri

Zeus Tapınağı, Antik Yunanın en büyük tapınağı olarak bilinmektedir. Uzunluğu 108, genişliği ise 43 metredir. İlk yapıldığı dönemde 108 adet sütun bulunmaktaymış Ancak zamanla barbarlar tarafından yağmalanan yapıdan günümüze sadece 15 adet sütun kalmıştır. Yunan tanrısı Zeus için yapılmış olan bir tapınaktır. İçerisinde devasa heykeller bulunmaktadır. Heykellerin en büyüğü ve en görkemlisi ise Zeus Heykeli'dir. Diğer önemli heykel Roma İmparatoru'na ait olan heykeldir. Zeus Heykeli yapılırken altın ve fildişi kullanılmıştır. Fildişi de altın gibi değerli bir üründür. Bu durum dönemin ihtişamını açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Tapınağın çevresinde Themistokles kalıntıları ve Antik Roma Hamamları kalıntıları bulunmaktadır. Bu tarihi yapılar her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Zeus Tapınağı Hikayesi

Zeus Tapınağı Antik Yunan dönemi kral ve tanrılarından olan Zeus için yapılmış bir tapınaktır. Tapınakla birlikte görkemli bir şekilde yapılmış olan büyük Zeua Heykeli de bulunmaktadır. Zeus, Yunan mitolojisinin en büyük, en görkemli ve bir o kadar da kibirli bir tanrısıdır. Zeus tanrı ve insanların babası olarak da bilinmektedir. Bir o kadar da çapkın bir tanrıdır. Tüm kadınların peşinden koşmasıyla bilinir. Çeşitli kılıklarda onların yanına sokulmaktadır. Romalılar Zeus'a Jüpiter adını da vermektedir. Karısı ise baş tanrı olan Hera'dır. Mitolojiye göre Zeus, uzun yıllar mağarada annesi tarafından saklanmıştır. Keçi sütü ile beslenmiştir. Büyüyüp güçlendiği zaman Titanlar ile savaşarak ilahi gücünü ispatlamış ve halkını kurtarmıştır. Bu sebeple Yunan Mitolojisinde yıllardır Zeus için dualar edilmektedir.

Zeus Tapınağı Ziyaret Saatleri

Zeus Tapınağı tüm müzeler gibi belli saatlerde ziyaret edilmektedir. Hafta içi her gün sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri aralığında ziyarete açıktır. Tapınağı ziyarete gelen herkes bu saat aralığında içeri girebilmektedir. Giriş ücreti öğrenci için 3 Euro iken diğer ziyaretçiler için 6 Euro olarak belirlenmiştir.