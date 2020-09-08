Zeus Mağarası Nerededir? Zeus Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Mağaranın içinde bulunan su tabakaları tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışması şeklinde oluşmuştur. Zeus mağarası özellikle yazın turistler tarafından yoğun ilgi görür.

Zeus Mağarası Nedir?

Zeus mağarası içinde çamur bulunmaktadır. Bu çamurun cilde sürüldüğünde iyi geldiğine inanılmaktadır. Zeus Mağarası içerisinde dalış da yapılabilmektedir. Yaz ve kış aylarında fark etmeksizin mağaranın suyu her zaman 5 derece olmaktadır. Yazları mağara içerisi oldukça serindir. Kışın ise daha sıcak olmaktadır. Yerli ve yabancı pek çok turist özellikle yaz aylarında Zeus mağarasına büyük ilgi göstermektedir.

Zeus Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Zeus Mağarası, Aydın ilinin Kuşadası ilçesine bağlıdır. Güzelçamlı Mahallesinde bulunmaktadır. Yani Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadasının hemen girişinde yer alır.

Zeus Mağarasına Nasıl Gidilir?

Zeus Mağarası Dilek Yarımadası Milli parkına varmadan hemen 100 metre geride sol tarafta kalır. Dilek yarımadası Milli Parkına özel aracınız ile önce Aydın'a gelmeniz daha sonra Kuşadası'na gelmeniz gerekmektedir. Sonra ise Davutlar ya da Güzelçamlı beldesinden yönlendiren tabelalar ile milli parka ulaşabilirsiniz.

Zeus Mağarasına toplu taşıma araçları ile de gitmek mümkündür. Aydın'dan Kuşadası'na ya da Söke'ye giden toplu taşıma araçlarına binmek gerekmektedir. Daha sonra da Davutlar ya da Güzelçamlı beldelerine giden dolmuşlar ile milli parka gitmek mümkündür.

Zeus Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Zeus Mağarası kalkerli kayaçların yer altı suları ile aşındırılması şeklinde oluşmuştur. Mağara içerisinde bir çöküntü oluşmuştur ve bu çöküntü içerisine sular birikerek doğal bir havuz oluşmuştur.

Zeus Mağarası Özellikleri

Zeus Mağarası milli park içerisinde yer alır. Bu sebeple giriş ve çıkışlarında düzenleme yapılmamıştır. 15-20 metrelik oldukça zor olan alanlardan mağaraya gidilmektedir. Mağaranın ağzı 30-40 metrelik bir açıklık şeklindedir ve yönü kuzeye doğrudur.

Zeus Mağarasında yüzülebilecek yerlerde mağara derinliği 4-5 metre civarındadır. Bazı kayaçlarda ve kıyılarda yüksekliğin 8-10 metreye ulaştığı bilinmektedir. Karst kuyusu şeklinde olan mağara galeri tavanlarının çökmesi ile oluşmuştur. Burada dağların içinden gelen yer altı suları doğal bir havuz oluşturmuş ve obruk gölü meydana gelmiştir. Mağaranın su altında bulunan duvarlarda oldukça güzel sarkıtlar da bulunmaktadır. Mağaradan 50 metre kadar içeri girilebilmektedir.

Zeus Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Zeus Mağarası Davutlar Milli parkının 100 metre gerisinde solda yer almaktadır. Girişler milli park içerisinden yapılmaktadır. Mağaranın pek çok mitolojik öyküsü de bulunmaktadır. Mağaranın giriş bölümü gizli kalmıştır. Bu sebeple de milli parkı gezmeye gelenlerin çoğu Zeus Mağarasını göremeden gidebilmektedir.

Zeus Mağarası Giriş Ücreti?

Zeus Mağarasına girerken herhangi bir ücret ödenmemektedir. Fakat eğer Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkını gezmek isterseniz burası ücretlidir. Yaya olarak giriş 4 TL, Araba ile giriş 12 TL, Otobüs ile giriş 120 TL'dir.

Zeus Mağarası Ziyaret Saatleri

Zeus mağarasına girişlerde saat kısıtlaması yoktur. Fakat su derinliği oldukça yüksek olduğu için ve gecede oldukça karanlık olması sebebi ile gece saatlerinde mağaraya girilmesi tavsiye edilmez. Zeus Mağarası kaybolan dalgıçlar ile çoğu kez gündeme gelmiştir.

Zeus Mağarası Efsanesi

Zeus mağarası ile ilgili pek çok farklı hikayeler bulunmaktadır. Göklerin tanrısı olan Zeus, denizlerin tanrısı olan ve aynı zamanda da kardeşi olan Posedion'u çok kızdırmıştır. Pasedion üçlü yabası ile denizleri alt üst etmiştir. Kardeşinin öfkesinden kaçan Zeus bu mağaraya saklanmıştır. Burada banyo yaparak dinlenmiştir.