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Zerrinkadeh çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Zerrinkadeh çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı

Van'da baharın gelişi ile birlikte Edremit ilçesindeki bahçelerde açan 'zerrinkadeh' (nergis) çiçekleri seyrine doyum olmaz bir güzellik ortaya çıkardı.

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Ana vatanı Avrupa olarak bilinen ancak Van'ın Edremit ilçesinde kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından 'zerrinkadeh' olarak anılan nergis çiçeği, ilkbaharda hemen her bahçede boy gösteriyor. Her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği ancak bu sene yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kalan bahçelerde zerrinkadeh çiçekleri, sessiz bir görsel şölen sunuyor.

Zerrinkadeh çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı


Çiçek bahçesini ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Şu anda zerrinkadeh çiçeğinin yetiştiği Edremitimizin güzel bahçelerinden birindeyiz. Maalesef korona virüs sebebiyle dışarıdan gelen misafirlerimiz bu noktada bahçeleri gezme, özellikle seyahat kısıtlaması sebebiyle biraz Edremit güzelliklerini çok dış dünya ile bu sene paylaşamadı. İnşallah önümüzdeki seneler Edremit'in de simgesi haline getireceğimiz zerrinkadeh daha geniş alanlarda toplumun tüm kesimlerine tanıtmaya çalışacağız. Zerinkadeh çiçeği Edremit'in endemik çiçek türlerinden biridir. Yöresel ismi ile ‘zeringedeh’ dediğimiz bir çiçek türüdür. Edremit'in özellikle eski bahçelerinde tamamının da şu anda bir süs bitkisi olarak yerini almıştır. Çok güzel bir görüntü ile tabiatta yerini almış. Biz de bu anlamda özellikle hem Edremit’i hem de zerrinkadehi tanıtma anlamı çalışmalarını belediye olarak sürdürüyoruz” dedi.

Zerrinkadeh çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı


Zerrinkadeh çiçeğinin Edremit ile bütünleştiğini ifade eden Başkan Say, “Aslında Edremit ile birlikte anılan bir çiçek türü. Özellikle Nisan ve Mayıs ayları içerisinde kendini gösteren bir süre çıkan daha sonra da kaybolan bir çiçek türü. Biz çiçeği özellikle Edremit ile bütünleştirerek Edremit'in bölgede ve tüm Türkiye'de hatta uluslararası anlamda bu endemik türle tanınması anında çalışmalarını sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu sene bu çalışmaları başlattı.

Zerrinkadeh çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı

Biz hatta bunu Ankara'da ve diğer çeşitli illerdeki ziyaretlerimizde tablolaştırarak simgeleştirip Edremit’in simgesi haline getirmeye çalıştık. Belediyemizde bu anlamda bunun öncülüğünü yapıyor. Özellikle zerrinkadeh çiçeğinin yetiştiği bahçelerdeki ve bu bahçelerin sahipleri ile de diyalog halinde olarak bu çiçeğin daha geniş alanlara yayılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu

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