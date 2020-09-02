Zamanın durduğu köy: Cumalıkızık

Bursa’nın Yıldıırm ilçesinde bulunan Cumalıkızık, İstanbul’a birkaç saat uzaklıkta olup, keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Cumalıkızık köyü UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Kızık boyuna ait kalan beş köyden biridir. Yüzyıllardır tarihi dokusunu kaybetmeyen köy, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline gelmiştir.

Bu sevimli köy adını diğer kızık köylerinden Cuma namazı kılınmaya buraya gelinmesinden almış. Tarihi dokusunun çok iyi korunmuş olması sebebiyle film platolarını aratmayan köy, birçok dizi ve filme de ev sahipliği yapmıştır.

Daracık sokakları, taşlı yolları ve birkaç katlı köy evleriyle dikkatleri üzerine toplayan köy, şehrin stresinden kaçmak için en iyi adres. Rengarenk evlerin bulunduğu sokaklarda geçmişin izlerini bulabilirsiniz.

Hafta sonu kahvaltınızı köy evlerinde yapmak isteyenlerin akın ettiği köyde, çok fazla kahvaltı salonu bulunuyor. Köylü kadınların yaptığı lezzetli gözlemelerin mutlaka tadına bakın. Hemen her evin avlusunda bu keyfi yaşama imkanı bulabilirsiniz. Küçük olması sebebiyle gezi için bir günü ayırmanız yeterli olabilir veya köy havasında muhteşem bir uyku çekmek köyde bir gece geçirebilirsiniz.

Cin aralığı efsanesi

Cin Aralığı, Cumalıkızık’ta görebileceğiniz en ilgi çekici yer. Hakkında ilginç efsaneler olan bu aralık için en bilineni, düşmandan kaçmak için o aralığı kullanan Türklerle ilgili olandır. Aralığın başından bakıldığında çıkmaz sokak gibi durması sebebiyle oradan kaçamayacaklarını düşünür. Günümüzde ise köyü ziyarete gidenler mutlaka bu aralıktan geçiyor ve fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.