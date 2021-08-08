Zamanda yolculuğa çıkaran oteller

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

DENİZ, KUM, TARİH

Rasim Palas, Ilıca-İzmir



Çeşme Ilıca’daki Rasim Palas, sahillerin en yeni adreslerinden... Rasim Lenger tarafından 1924’te açılan otel 1999’a kadar misafirlerini ağırlamış. Atatürk, 1926’daki suikast girişiminin ardından bu otele gelmiş ve 8 gün kalmış. 21 yıllık aradan sonra tekrar kapılarını açan otelin dekorasyonunda geçmişle uyum şık bir biçimde yakalanmış. Sahile nazır otelin bahçesindeki balık, deniz ürünleri ağırlıklı restoranı çok keyifli. (0232) 723 10 10



Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini



OTANTİK BİR ATMOSFER

Mehmet Ali Ağa Konağı, Datça-Muğla



1800’lerin başında Tuhfezade Mehmet Ali Ağa’nın babası tarafından yaptırılan konak, orijinaline sadık kalarak restore edilen bir müze otel. Datça’nın Reşadiye Mahallesi’ndeki konak, yöre halkı tarafından Kocaev adıyla da anılıyor. Botanik bahçesini andıran yeşil alanları, bahçeye ilave edilen taş evleri, otantik odaları ve özgün yapısını koruyan tarihi konağıyla misafirlerine özel bir deneyim sunuyor. (0252) 712 92 57



Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

ORİJİNALİNE SADIK

Splendid Palace, Büyükada-İstanbul



113 yıllık bir geçmişe sahip. Sakızlı Müşir Kazım Paşa tarafından Cannes’daki Splendid Otel’i örnek alarak yaptırılmış; gümüş yemek takımları Paris’ten, hasır mobilyaları Lyon’dan sipariş edilmiş. Atatürk’ün de sık sık ziyaret ettiği bilinen Splendid Palace, Türkiye’de 1’nci derecede tarihi eser statüsünde olan ve ilk günkü özelliklere sadık kalarak işletilen tek otel… (0216) 382 69 50



Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

GASTRONOMİK ŞÖLEN

Mardius, Mardin



Otelin yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi var. Odalara Mardin’in önde gelenlerinden Ensari ailesi fertlerinin isimleri verilmiş. Odalarda manzaranız Mezopotamya Ovası ya da tarihi konak avlusu. Mardius’un restoranı ise tam bir gastronomik şölen. Yöresel lezzetler, ödüllü şeflerinin elinden hikâyeleriyle beraber sunuluyor. Türk hamamını da mutlaka deneyin. (0482) 212 46 46



Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı

BAHÇESİNDE MÜZE VAR

Alp Paşa Oteli, Kaleiçi-Antalya

Birkaç konağın birleşmesinden oluşan butik otelin ana binası 18’inci yüzyılda inşa edilmiş. Ek binaların inşasıysa 19’uncu yüzyılın başlarına denk geliyor. Osmanlı ahşap işçiliği, tavan ve duvar süslemeleriyle adeta geçmişe bir pencere açan otelin restorasyonu sırasında bulunan farklı uygarlıklara ait eserlerden bazıları otelin bahçesindeki müzede sergileniyor. (0242) 247 56 76

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

ALTINDAN ANTİK KALINTILAR ÇIKTI

Ruin Adalia, Kaleiçi-Antalya

2021 yılında açılan otelin geçmişi 17 yıllık… 2008’de yapımı sırasında altında antik kalıntılar bulununca arkeolojik kazı başlatılmış ve Roma’dan Osmanlı’ya uzanan eserler gün yüzüne çıkarılmış. Buluntulardan 287’si otelin zemin katındaki müzede sergileniyor, kalanı Antalya Arkeoloji Müzesi’nde. Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan otele çocuk kabul edilmiyor. (0552) 689 07 07

Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi

KONAK DA TAŞ FIRINI DA TESCİLLİ

Babalık Doğal Yaşam Konağı Fındıklı-Rize

250 yıllık tarihe sahip otel, restore edilerek 2017 yılında hizmete açılmış. Kültür Bakanlığı’nın tescillediği konakta, yine tescilli bir serender ve bir taş fırın var. Ayrıca yöre halkının yaşam alanında kullanılan eşyalardan oluşan mini bir müzeye sahip. Karadeniz’in doğasını kültürüyle birleştiren konakta Laz mutfağından seçmeler sunuluyor. (0464) 513 54 58

Erdal İpekeşen / Tempo Travel yayın danışmanı

ATATÜRK’ÜN YAŞADIĞI YILLARA İTHAFEN...

Limak Termal Otel, Yalova

İlk misafiri Atatürk olan tarihi mekân yıllar içinde metruk bir yapı haline gelmiş ve kapanmış. 2008’de Limak Grubu ve Gazi Üniversitesi desteğiyle birinci sınıf eski eser restorasyonu yapılarak, 40 odalı bir müze otele dönüştürülmüş. Otelin oda numaralarıysa Atatürk’ün doğum tarihi olan 1881’le başlayıp 1938’e kadar devam ediyor. (0226) 675 78 00

Canan Demiray / Seyahat yazarı

MASALIN İÇİNDE GİBİ HİSSETTİRİYOR

Gamirasu Cave Hotel Kapadokya-Nevşehir

Büyülü Kapadokya’nın ilk kaya oteli Gamirasu, 35 adet mağara odadan oluşuyor. Bir bölümü 1.000 yıl öncesinde Hıristiyan rahipler tarafından kullanılan otelin avlusunda 11’inci yüzyıldan kalma Bizans Ortodoks Kilisesi var. Yemek salonu, rahipler tarafından manastırın mutfağı olarak kullanılmış. Rahiplerin inzivaya çekildiği mağaralarsa odaya dönüşmüş. (0384) 354 58 15

Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

BALTIK MİMARİSİ TARZINDA

Cheltikov Otel, Kars

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars’a yerleşen Rus Cheltikov ailesinin kendilerine konak olarak yaptırdıkları Baltık mimari tarzındaki görkemli bina, 2011’den beri hizmet veriyor. İki katlı kâgir bina Kars’ın ilk konservatuvar binası olarak da biliniyor. Kars’ın kaşar, bal, tereyağı, kaz başta olmak üzere yöresel lezzetlerini tadabileceğiniz mutfağıyla hizmet veriyor. (0474) 212 00 36