Zamanda kaybolmaya hazır olun! Binbir gece masallarına konu olan ‘Antik Kentler’

İşte zamanda yolculuk yapacağınız 5 antik kent...

Petra

Ürdün’deki bu antik kent, M.Ö 4. yüzyıldan M.S 106’ya kadar Nabatça Krallığı’nın başkentiydi. Petra, Roma, Yunanistan, Mısır, Hindistan ve Çin'den tüccarların buluştuğu baharat ve ipek ticaret yolları için önemli bir kavşaktı. Büyük şehir, Ürdün'ün güney kesiminde Wadi Musa Kanyonu'nun yan tarafına inşa edilmiş, kumtaşı dağlara ve kayalıklara oyulmuştur. Ayrıca, seramik boru hattı kanalları ile inşa edilmiş, karmaşık bir şekilde tasarlanmış bir su yönetim sistemine sahipti. Her biri 8 kilometreye uzanan inanılmaz bir hidrolik mühendisliği örneği diyebiliriz.

Petra, MS 106 yılında Roma’nın egemenliği altına girdi ve ticaret yolları kısa bir süre sonra değişti. Bundan yıllar sonra depremler su sistemine zarar verdi ve Petra terk edildi. En son Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1912'de yeniden keşfedildi.

Machu Picchu

1911'de yeniden keşfedilen Machu Picchu, Peru'nun Urubamba Vadisi üzerinde saklanıyordu. "İnkaların Kayıp Şehri" olarak da adlandırılan Machu Picchu, bir dağın tepesinde kaldığı ve tarım tarlalarıyla çevrili olduğu için aşağıdan görülemez. Taş blokları harçsız bir araya getirilmiştir. Şehir, altın çağında İnka imparatorluğunun en önemli kültürel, politik ve dini merkezlerinden biriydi. İki bölüme ayrılmıştır ve eski bir Güneş Tapınağı'na sahiptir. Machu Picchu aynı zamanda ‘Dünya Mirası Alanı’ olarak belirlenmiştir.

Pompeii

M.S 79 yılında 24 Ağustos'ta Pompeii'de yaşanan trajediye dair birçok efsane anlatılır. O gün Vesuvius yanardağının patladığı gündü ve yerliler hiçbir şekilde buna hazırlıklı değildi. Tüm kasaba hızla kül ve toprakla kaplandı ve tahminlere göre 2.000 ila 16.000 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Tuhaf bir şekilde patlama sırasında yanardağdan saçılan lavlar yapılara ve insanlara zarar verirken, şehir yerle bir olmamıştı. Her şey zamanda donmuştu. Kurtulanlar kaçtı ve Pompeii kısa sürede unutuldu. Alan 18. yüzyılda kazıldı ve bulunan kanıtlar bu antik İtalyan kentindeki günlük yaşamı detaylarıyla gözler önüne serdi.

Teotihuacan

Antik Mısır, nefes kesici piramitleriyle tanınır, ancak MÖ 2. yüzyıldaki Teotihuacán kenti kesinlikle sarkık değildir. Mexico City'nin yaklaşık 48 kilometre dışında bulunuyor ve MÖ 400 civarında yerleştiği düşünülüyor. MS 400 yılına gelindiğinde, bölgesindeki en etkili, güçlü şehirdi. Teotihuacán'ın gerçek hazinesi, devasa basamaklı piramitleridir ve burada da antik tapınaklar, saraylar, plazalar ve apartmanlar vardır. Şehrin tarihinin çoğu hala bir muamma, ancak bazıları yıkıntının uzun vadeli kuraklıklar gibi değişen iklim koşullarından geldiğine inanıyor.

Ctesiphon

Dünyanın en eski uygarlıklarından bazıları Batı Asya'daki eski Mezopotamya'da bulunuyordu. Bugün bu bölge Suriye, Kuveyt, Irak ve Türkiye'nin bazı kısımlarını oluşturmaktadır. 6. yüzyılda, en büyük şehirlerinden biri Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre dışında bulunan Ctesiphon'du. Roma ve ardından Bizans İmparatorluğu tarafından fethedildi. MS 637'de İran’ın İslami fethi sırasında Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Ṭāq Kisrā dışında Ctesiphon'dan çok az şey kaldı. Bunlardan biri de kralın eski sarayı olarak kabul edilen salon. Birçok kişi antik kentin ‘Binbir Gece Masalları’nda adı geçen İsbanir kentine ilham kaynağı olduğuna inanıyor.