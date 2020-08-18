Yüzyıllardır ayakta kalan Türkiye'nin en iyi 10 kalesi

Kız kalesi - Mersin

Deniz kalesi olarak da bilinen Kız kalesi talihsiz bir hikayeyi de adıyla birlikte barındırıyor. Efsaneye göre kızını bir yılan sokması sonucu kaybedeceğini öğrenen baba denizin ortasına kızını korumak için bu kaleyi yaptırır. Ancak bu görkemli kale bile kızının ölümünün önünde durmaya engel olamaz. Böylesine acı bir hikayeye sahip bu kale Mersin’de görülmesi gerekenler listesinin başında yer alıyor.

Kilitbahir kalesi - Çanakkale

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü’nde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan kale, 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Çanakkale boğazını aşıp İstanbul’a geçmeye çalışan düşmanları püskürtmek adına yapılan bu kale, günümüzde de boğazın bekçiliğini sembolik olarak üstleniyor. Üstten bakınca üç yapraklı yonca şekline benzeyen bu kale günümüzde de turistleri ağırlıyor.

Alanya kalesi - Antalya

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan kale, 6 kilometrelik uzunlukta surlar tarafından çevrilmiş, 10 hektarlık bir yarımada üzerinde bulunuyor. Roma, Bizans, Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kale, günümüzde Alanya’nın simgesi halini aldı. Kaleye çıkan yol üzerinde denize nazır bir kahve yudumlayıp manzaranın tadına varabilirsiniz.

Bodrum kalesi - Muğla

Bir şehre anlam katan yapılardan biri de şüphesiz kalelerdir. Bodrum’un da simgesi haline gelen Bodrum Kalesi, 1402 yılında St. Jean Şövalyeleri tarafından Aziz Peter Kalesi ismi ile inşa edilmiş. Bugün Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan kale, turistlerin de uğrak noktası haline gelmiş.

Kastamonu kalesi - Kastamonu

Kastamonu’ya kadar gidip dönmeden görmemeniz gereken onlarca şeyden biri olan Kastamonu Kalesi, tüm şehri ayaklarınızın altına seren en iyi yer. MS.12. yüzyılda Komnenoslar tarafından yaptırılmıştır. İçerisinde sarnıçlar, zindan ve kaçış tünelleri bulunan kaleden günümüze sadece çok az bir kısmı kalmıştır.

Zilkale - Rize

Bir kalede olması gereken görkemi ve ihtişamı bütünüyle barındıran Zilkale, bölgenin en dikkat çeken eserlerinden biri. İlçe merkezinin 15 kilometre güneyinde, Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerine kurulu olan bu kale, yeşilliklerin arasında muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Rumeli Hisarı kalesi - İstanbul

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u korumak adına konumlandırdığı Rumeli Hisarı kalesi, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan “Şerh-i Tecriyd-i Ataik” adlı eserde yapımının sadece 139 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığı yazan kale, İstanbul’un simgesi haline gelen yapılardan biri halini aldı. Hisar, günümüzde müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılan kale, büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Yoros kalesi - İstanbul

Yoros Kalesi, İstanbul’un Beykoz semtinde bulunan ve Roma döneminden kalma bir kaledir. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan kale, Ceneviz Kalesi olarak da anılır. Yeşil ve mavinin buluştuğu yerde konumlanan bu kale muhteşem de bir manzaraya sahip. Temiz hava içinde keyifli bir tarih turu için mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Anadolu Hisarı kalesi - İstanbul

Boğazın en dar kısmına konumlandırılmış Anadolu Hisarı Kalesi, 1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiştir. Tahribatların önlenmesi amacıyla kalenin içine girişler kapatılsa da etrafında bulunan restoranlarda kalenin gölgesinde güzel bir yemek yiyebilirsiniz.

Boyabat kalesi - Sinop

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Kalesi, sarp kayalıkların üzerinde kurulmuştur. Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen kale Geç Roma dönemi ve Osmanlı dönemine ait izler barındırıyor. Oldukça yüksekte olan bu kale size muhteşem manzaralar da sunuyor.