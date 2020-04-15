Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları

Dik tepeler, keskin uçurumlar ve derin vadilerden oluşan sıradağlar, kayak tesislerinin yanısıra barındırdığı berrak, tatlı su gölleriyle yaz aylarını bol oksijenli ortamda geçirmeyi sevenler için konforlu konaklama imkanlarına da sahip. Pirin’de 160'dan fazlası 2000'den fazla rakımda, toplam 186 göl bulunuyor. Pirin Ulusal Parkı'nın kuzeyinde bulunan hayvan ve bitki türleri,zengin çeşitlilikleriyle UNESCO Dünya Doğa Mirası koruma listesinde bulunuyor.









