Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları
Bulgaristan'ın en yüksek ikinci sıradağları olan Pirin, adını Slav şimşek tanrısı Perun'dan alıyor. Ülkenin güneybatısında yer alan Pirin Dağlarının en yüksek tepesi 2914 metre ile Vihren. 2.000 metrenin üzerinde yüzlerce zirvesi olan sıradağlar yürüyüş için ideal bir rota.
Dik tepeler, keskin uçurumlar ve derin vadilerden oluşan sıradağlar, kayak tesislerinin yanısıra barındırdığı berrak, tatlı su gölleriyle yaz aylarını bol oksijenli ortamda geçirmeyi sevenler için konforlu konaklama imkanlarına da sahip. Pirin’de 160'dan fazlası 2000'den fazla rakımda, toplam 186 göl bulunuyor. Pirin Ulusal Parkı'nın kuzeyinde bulunan hayvan ve bitki türleri,zengin çeşitlilikleriyle UNESCO Dünya Doğa Mirası koruma listesinde bulunuyor.
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