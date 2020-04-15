MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları
GeriSeyahat Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 15.04.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları

Bulgaristan'ın en yüksek ikinci sıradağları olan Pirin, adını Slav şimşek tanrısı Perun'dan alıyor. Ülkenin güneybatısında yer alan Pirin Dağlarının en yüksek tepesi 2914 metre ile Vihren. 2.000 metrenin üzerinde yüzlerce zirvesi olan sıradağlar yürüyüş için ideal bir rota.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dik tepeler, keskin uçurumlar ve derin vadilerden oluşan sıradağlar, kayak tesislerinin yanısıra barındırdığı berrak, tatlı su gölleriyle yaz aylarını bol oksijenli ortamda geçirmeyi sevenler için konforlu konaklama imkanlarına da sahip. Pirin’de 160'dan fazlası 2000'den fazla rakımda, toplam 186 göl bulunuyor. Pirin Ulusal Parkı'nın kuzeyinde bulunan hayvan ve bitki türleri,zengin çeşitlilikleriyle UNESCO Dünya Doğa Mirası koruma listesinde bulunuyor.

Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları

Yüzlerce zirvesi olan Pirin Sıradağları


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle