Yüzlerce yıllık dokusunu sıkı kurallarla koruyan Gordes Köyü

Roma İmparatorluğuna dayanan bu şirin yerleşim yerinde günümüzde 2 binin biraz üzerinde nüfus yaşıyor. Köydeki imar kuralları oldukça sıkı. Tüm yeni binalar taştan yapılmak ve pişmiş toprak kiremit kullanmakla zorunlu. Diğer bir kural ise çitlere izin verilmemesi, böyle bir ihtiyaç duyuluğunda ise sadece taş duvarlar kullanılması. Görsel olarak kirliğiği engellemek için Gordes'teki elektrik ve telefon kabloları da yeraltına alınmış durumda.

Köyün ortasında yer alan ve 1525 yılında kısmen Rönesans tarzında inşa edilen kale, önemli bir turistik cazibe merkezi. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, yeşillikler ve çiçeklerle kaplı evleri, lavanta bahçeleri de Gordes'e güzellik katan unsurlar arasında.