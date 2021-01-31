MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYüz silüetli dağda, tablo gibi manzara
GeriSeyahat Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara

Antalya Hisarçandır'da, yüz silüetleriyle ünlü Dastaratacağı Dağı'nda güneşin batış anı, tablo gibi manzaralar ortaya çıkardı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hisarçandır'da 1568 rakımlı Dastaratacağı Dağı, yüz silüetlerdini andıran yapısıyla dikkati çekiyor. Efsanelere de konu olan dağda güneşin batışından kısa süre önce çekilen fotoğraflar, tablo gibi manzara oluşturdu. Doğaseverlerin rotası üzerinde bulunan dağ, derin uçurumları ve Antalya manzarasıyla dikkati çekiyor.

Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara


DAĞIN EFSANESİ

Dastaratacağı Dağı'nı özellikli kılan bir de hikayesi var. Yerel halk tarafından anlatılan hikayeye göre, bu bölgede çobanlar için kız çocukları sermaye olarak görüldüğünden babalar kızlarının evlenmesini istemezmiş. Bundan dolayı sevdikleriyle kavuşamayan kızlar babaları razı olsun diye, eski dilde 'dastar' olan başörtülerini bu dağdan aşağı atarak dilek dilermiş. Zamanla bu gelenek unutulup bir dağ adı olarak kalmış.

Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle