Yurtiçinde aşkınızı ödüllendireceğiniz en iyi balayı oteli sizce hangisi?
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Düğün öncesi hazırlıklar ve düğün derken yorulan ve yıpranan çiftler açısından balayı hem bir ömür birlikte sürecek bir hayat için romantik bir başlangıç hem de iyi bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor. Bu nedenle balayı için yapılacak yer ve konaklama tercihi büyük öneme sahip. Sizin için en güzel 10 balayı otelini seçtik, sizce en güzeli hangisi?
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