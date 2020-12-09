Yurt içinde soğuk havalarda keyif veren rotalar! Kısıtlamalardan sonra listenize mutlaka ekleyin…

Karlar altında: Uzungöl



Trabzon deyince akla gelen ilk yerlerden olan Uzungöl son yıllarda özellikle yaz aylarında yabancı turistlerin de odak noktası haline geldi. Uzungöl’ü karlar altında etrafta kimseler yokken görmek de harika bir deneyim. Yolunuzu buraya düşürdüğünde Kaçkar Dağları’nda heliski deneyimi yaşamadan da dönmek olmaz…

Sıcak bir koş: Yalova



Termal su kaplıcalarında rahatlayıp günü masajla geçirmek, sonrasında da romantik doğa manzarasını gözlemleyerek, kahvenizi yudumlamak… Kulağa hoş geliyor dimi? Bu kış kısıtlamalardan sonra yolunuzu mutlaka Yalova’ya düşürün. Şifalı sularıyla ünlü Yalova’ya gelmişken mutlaka tarihi yapıları ve Yürüyen Köşkü görmeden dönmeyin.









Her mevsim güzel: Maşukiye



Doğa yeşili, göl mavisi, huzurun sesi… Üstelik İstanbul’un şehir keşmekeşinden sadece 1.5 saat uzaklıkta. Bir yanı Sapanca Gölü, bir yanı Kartepe’nin karlı yamaçlarıyla çevrili Maşukiye, doğanın kucağında vakit geçirmek isteyenler için en güzel adres… Kısa bir yolculuktan sonra Maşukiye’de köy ürünleriyle hazırlanan serpme kahvaltıyla güne başlamak gibisi yok. Toprak kokusunu içinize çekerek yenileyici bir doğa yürüyüşünün ardından bölgenin ünlü alabalık restoranlarında akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Maşukiye’ye gelmişken bir iki gece kalayım diyenlerdenseniz şömineli oteller, bungalow evler, size özel apart dairelere kadar birçok seçenek de mevcut…









Rüya gibi: Kapadokya



Her mevsim kendine hayran bırakan peri bacalarını, karlar altında görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Büyülü atmosferiyle sizi bambaşka diyarlara götürecek ziyaretinizde gün doğumunu izlemek için erken uyanmanızı tavsiye ederiz. Renkli balonları izlerken bir yandan da güneş ışıklarının karlar üzerindeki yansımasına tanık olacaksınız. Hele ki bir de şömineli bir otelde konaklıyorsanız size tavsiyemiz pencerenizi açıp, şömine başında bu keyfin tadını çıkarmanız.

Hem yakın hem de ucuz: Yuvacık



Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi harika bir doğası var. Yolculuk süreniz iki saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’ye doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.