Yurt dışındaki vatandaşlara 'Tatilinizi Türkiye'de yapın' çağrısı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyahat, turizm ve konaklama sektörünü de derinden etkilediğini ancak sürecin başarılı bir şekilde atlatılması için tüm dinamiklerle el ele bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Turizm sektöründe canlanmanın yavaş yavaş başladığını ifade eden Yağcı, "İngiltere'den uçuşlar başladı, iç pazar hareketlendi. Rusya'dan haber bekleniyor. Sıkıntılı bir dönemden sonra bunlar turizm ile ilgili sevindirici gelişmeler. Almanya ve Avrupa Birliğinin seyahat uyarısı kararının yakın zamanda objektif zeminde alınacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yaşanan olumlu gelişmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kamu yönetiminin getirdiği düzenlemeler, konaklama tesislerinin aldığı önlemler ve kurallara uyum ile bağlantılı olduğunu aktaran Yağcı, bu süreçten sonra da kurallara tavizsiz uyulması gerektiğine dikkati çekti.

Antalya'da 281 tesis belgelendirildi



Güvenli Turizm Sertifikasyon sisteminin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Şu ana kadar Antalya'da 470 konaklama tesisi Güvenli Turizm Sertifikasını almak için başvurdu, 281'i belgelendi, 189 işletme ise belgelendirme sürecinde. Antalya bu sertifikada da bir numaralı destinasyon." değerlendirmesinde bulundu. Sertifikasyon programı kapsamında konukların beklentilerini karşılamak ve tüm süreci sorunsuz yönetmek amacıyla turizm çalışanlarına eğitimler verildiğini anımsatan Yağcı, hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe konularında da etkin çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize bekliyoruz"



Yerli ve yabancı turistlerin tatillerini Antalya ve Türkiye'de geçirmeleri konusunda "en uygun" koşulları oluşturduklarını belirten Yağcı, şunları kaydetti: "Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın vatandaşımız başta olmak üzere, yurt dışında bulunan 8 milyondan fazla yurttaşımızın rahatlıkla tatillerini ülkemizde geçirmeleri imkanını oluşturuyoruz. Bu doğrultuda özellikle Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin bu kapsamda seyahat uyarılarını kaldırmaları son derece önemlidir. Böyle özel bir senede özellikle vatandaşlarımızın Türkiye ve Antalya'da tatil yapmaları anlamlıdır. Almanya'nın kararını, siyasi ve ekonomik zeminden bağımsız turizm anlamında değerlendirip seyahat özgürlüklerini ve Türkiye'nin bu dönemde yaptığı çalışmaları göz önüne alarak uyarısını kaldırmasını ümit ediyoruz."

Yağcı, bu yıl turizm sezonunda önceliklerinin işletmeleri açık tutmak, ticari faaliyete devam etmek olduğunu ifade etti. Hizmet verirken fiyat dengesi, kalite unsuru ve özellikle Güvenli Turizm Sertifikasyon sistemi kriterlerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Yağcı, nakit akışı imkanları, kredi ve istihdam desteklerinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini belirtti.