Yurt dışında gidilecek en güzel 6 kayak merkezi

Mavrovo, Makedonya

Pistlerinin uzunluğu 15 kilometreyi bulan bölge, Makedonya’nın başkenti Üsküp’e 1.5 saatlik bir uzaklıkta. Pistlere çok yakın olan oteller hem dağ hem de Mavrovo Gölü manzaralı. Kayak sporuna gönül verenler 5700 metreyi bulan 11 ski lift ve 3 telesiyeji kullanabiliyor.

Zell Am See, Avusturya

Dağların arasındaki göle bakarak kayak yapmak hayatta sürekli bulunabilir bir fırsat değil. Avusturya Alpleri’nde, göller arasında konumlanmış bir kayak köyü burası. Yeni başlayanlar, amatörler ve profesyoneller için çok çeşitli pistler mevcut.









Cortina d’Ampezzo, İtalya

Güney Alpler’de Dolomiti Dağları’nın en gözde, İtalya’nın en büyük ve jet sosyetenin uğrak yeri Cortina d’Ampezzo kasabası pembe günbatımıyla ünlü. Dolomiti ‘super ski pass card’ ile toplam 115 km’yi bulan pistlerde kesintisiz kayabilirsiniz.





St. Anton, Avusturya

2001 yılında Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca aldığı kar yağışı oranıyla mükemmel kar kalitesine sahip. Ulaşımının kolay olması, pistlerinin 350 km uzunluğu ve 100’e yakın telesiyej imkânı gibi avantajlara sahip. St. Anton, pist dışına çıkıp bol karda kaymayı sevenler için de bir cennet.









Gudauri, Gürcistan

Kayak ve snowboard için tam bir cennet. Ağırlıklı orta seviye pistlerden oluşuyor. Zirvedeki manzarayı görünce, kayak/snowboard yapmak yerine tüm günü zirvede geçirip manzarayı seyretmeyi tercih edebilirsiniz.

Kitzbühel, Avusturya

Dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterilen bölge, yüzyıllardır koruduğu ortaçağ kasabası görünümü ve tesisleriyle dikkat çekiyor. Avusturya Tirol Alpleri’nde yer alan Kitzbühel hem Avrupa’nın hem de dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında ve İsviçre Alpleri’ne göre daha ekonomik.