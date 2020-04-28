Altınözü'nde; Kaymakamlık, belediye ve Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından sürdürülen 'Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesiyle', Roma dönemine ait olan kaya mezarları gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Bunlar arasında en önemli tarihi varlıklarından biri de Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları.







Üzerlerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunan kaya mezarları, dönemin uygarlığı ve gelenekleri hakkında önemli ipuçları taşıyor. Odalardan oluşan kaya mezarlarının her odasının önünde, ölen kişilere ilişkin bilgiler yer alırken, yakınları tarafından ‘ruhun esen kalsın’, ‘ruhu şad olsun’ gibi iyi dilek yazılarının da olduğu arkeologların yaptıkları çevirilerle belirlenmiş durumda.







Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarlarının restorasyon projesi kapsamında çalışmalar sürerken, yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliği yapılması ve gün yüzüne çıkarılan tarih ile ziyaretçilerin buluşturulması hedefleniyor.