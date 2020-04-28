MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları
GeriSeyahat Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları
Seyahat
Kaynak ve Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 28.04.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları

Hatay'ın Altınözü ilçesi, ziyaretçilerinin keşfetmesini bekleyen çok sayıda tarihi mirasa sahip. Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip ilçe, doğal güzellikleri, kültürel dokusu ve tarihi değerleriyle turizm konusunda yüksek potansiyele sahip

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Altınözü'nde; Kaymakamlık, belediye ve Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından sürdürülen 'Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesiyle', Roma dönemine ait olan kaya mezarları gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Bunlar arasında en önemli tarihi varlıklarından biri de Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları.

Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları


Üzerlerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunan kaya mezarları, dönemin uygarlığı ve gelenekleri hakkında önemli ipuçları taşıyor. Odalardan oluşan kaya mezarlarının her odasının önünde, ölen kişilere ilişkin bilgiler yer alırken, yakınları tarafından ‘ruhun esen kalsın’, ‘ruhu şad olsun’ gibi iyi dilek yazılarının da olduğu arkeologların yaptıkları çevirilerle belirlenmiş durumda.

Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları


Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarlarının restorasyon projesi kapsamında çalışmalar sürerken, yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliği yapılması ve gün yüzüne çıkarılan tarih ile ziyaretçilerin buluşturulması hedefleniyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle