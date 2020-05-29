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Hürriyet
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Yunanistan'da normalleşme sürecinde plajlar açıldı
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Yunanistan'da normalleşme sürecinde plajlar açıldı

Başkent Atina'da halk deniz kenarına akın etti. Plajlarda alınan sosyal mesafe önlemleri dikkat çekti.

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Plajlar açıldı, Yunanlar denize koştu. Ülkede normalleşme sürecinde plajlar açıldı. Sıcak hava nedeniyle halk deniz kenarına akın etti. Aylardır evlerinden çıkamayan Atinalılar güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Plajlar ilk günden kalabalıklaşsa da normalleşme süreci kapsamında yeni kurallar getirildi. Plaja girecek kişi sayısı sınırlandırıldı. Bu sayı bin metrekareye en fazla 40 kişi düşecek şekilde belirlendi.

Yunanistanda normalleşme sürecinde plajlar açıldı


Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Şemsiyeler arasında en az dört metre mesafe bırakılırken, şezlonglar da her kullanımdan sonra çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor. Ortak alanlar da sık sık ilaçlanıyor.

Yunanistanda normalleşme sürecinde plajlar açıldı


Yunanistan'da plajlarin 1 Haziran'da açılması planlanıyordu ancak uygulama sıcak hava nedeniyle iki hafta erkene çekildi. Corona virüs kısıtlamalarının kaldırıldığı Romanya da benzer manzaralara hazırlanıyor.

Yunanistanda normalleşme sürecinde plajlar açıldı


Karadeniz sahilindeki Mamaya tatil beldesindeki tesislerde ziyaretçiler için hazırlık yapılıyor. İşletmeciler sosyal mesafenin korunmasi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.

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