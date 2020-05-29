Yunanistan'da normalleşme sürecinde plajlar açıldı

Plajlar açıldı, Yunanlar denize koştu. Ülkede normalleşme sürecinde plajlar açıldı. Sıcak hava nedeniyle halk deniz kenarına akın etti. Aylardır evlerinden çıkamayan Atinalılar güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Plajlar ilk günden kalabalıklaşsa da normalleşme süreci kapsamında yeni kurallar getirildi. Plaja girecek kişi sayısı sınırlandırıldı. Bu sayı bin metrekareye en fazla 40 kişi düşecek şekilde belirlendi.







Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Şemsiyeler arasında en az dört metre mesafe bırakılırken, şezlonglar da her kullanımdan sonra çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor. Ortak alanlar da sık sık ilaçlanıyor.







Yunanistan'da plajlarin 1 Haziran'da açılması planlanıyordu ancak uygulama sıcak hava nedeniyle iki hafta erkene çekildi. Corona virüs kısıtlamalarının kaldırıldığı Romanya da benzer manzaralara hazırlanıyor.







Karadeniz sahilindeki Mamaya tatil beldesindeki tesislerde ziyaretçiler için hazırlık yapılıyor. İşletmeciler sosyal mesafenin korunmasi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.