Yunanistan Vizesi Nasıl Alınır? Yunanistan Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

180 gün içerisinde en fazla 90 gün süreyle yapılacak kısa söyle Yunanistan ziyareti için, amaca bağlı olarak farklı evraklar ve vize başvuru belgesinin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler eksiksiz ve tam şekilde hazırlanmalı; daha sonra diğer aşamalar tamamlanarak Yunanistan Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliği üzerinden işlemler tamamlanmalıdır.

Yunanistan Vizesi Nasıl Alınır?

Yunanistan vizesi İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliği resmi sitesi üzerinden alınacak vize başvuru belgesini doldurulmasıyla gerçekleşir. Aynı zamanda turistik, ticari, eğitim ve benzeri amaca göre evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. İlgili dil üzerinden büyük harfle kişinin pasaportu üzerinde yazan bilgiler doğrultusunda vize başvuru belgesi doldurulmalıdır. Daha sonra ıslak imza ile beraber evraklar hazır edilmeli; internet üzerinden randevu tarihi alınmalıdır. Bu tarih doğrultusunda akredite acentelere ya da yetkili vize başvuru merkezlerine dosya ulaştırılmalıdır. Biyometrik girişler tamamlandıktan sonra dosya konsolosluğa gönderilerek onay süreci başlar.

Yunanistan Vize Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Yunanistan vize başvuru ücreti Euro üzerinden gerçekleşir. Bu doğrultuda güncel bilgiler elde edilmeli ve buna göre ödeme yapılmalıdır. Bilgiler belirli aralıklarla güncellendiği için başvuru tarihi itibariyle en son ücret miktarı baz alınmalıdır. Bu konuda konsolosluk harcı ve dış sağlayıcı ücretleri ile beraber vize başvuru ücreti ödenmelidir. Eğer başvuru herhangi bir şekilde iptal edilmiş ise başvuru ücretleri geri ödenmez. Aynı zamanda ödenen ücretler başka birini devredilemez ya da satılamaz. Yeni bir başvuru yapıldığı zaman tekrar güncel miktar üzerinden vize başvuru ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Yunanistan Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Vize başvuru türüne bağlı olarak Yunanistan’a yapılacak ziyaret noktasında evraklar değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak vize başvurusunda bulunacak kişiler için ortak evraklar mutlaka tamamlanmalıdır.

- Schengen vize başvuru formu

- 2 sayfası boş olan son 10 yıl içerisinde alınmış ve vize tarihinden sonra 3 ay daha geçerliliği olan pasaport.

- 2 adet beyaz arka fonda çekilmiş vesikalık biyometrik fotoğraf.

- Maaş bordrosu (Son 3 aya ait, ıslak imzalı ve kaşeli)

- İlgili miktar üzerinden şahsi banka hesap özeti

- Ulaşım ve konaklama rezervasyon bilgileri

- Arkalı önlü ve renkli taranmış nüfus kimlik fotokopisi

- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

- 18 yaşından küçükler için aile bireyleri tarafından alınmış muvafakatname.

Yukarıda verilen tüm ilgili evraklar ortak şekilde turistik, ticari, eğitim ve aile ziyareti gibi kısa süreli seyahatler için geçerlidir.

Yunanistan Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Türkiye'den yapılacak Yunanistan vizesi başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekmektedir. Aynı zamanda ilgili evraklar eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanmalıdır. Vize başvuru formu başvuru yapacak kişinin bilgileri doğrultusunda ıslak imza ile eksiksiz hazırlanmalıdır. Ayrıca internet üzerinden yapılan ve alınan randevu tarihi geçmeden, akredite acente veya ilgili vize başvuru merkezlerine dosya ulaştırılmalıdır. Aile bireyleri için ayrı ayrı tüm vize ücretleri ödenmiş olmalıdır.

Yunanistan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Yunanistan vizesi başvurusunun ardından ortalama 4 ila 7 gün içerisinde İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu nezdinde cevap birebir kişiye ulaştırılır. Ancak konsolosluk vize başvurusunda bulunan kişiden ek belge talebinde bulunabilir. Bu durum süreyi uzatabilir. O yüzden vize başvurusu gerçekleştiren kişilerin uçak biletini erken almamaları önerilir. Yunanistan'a gidilecek günden minimum 15 gün önce alınmalıdır.