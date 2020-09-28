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Yüksekova'daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi, 'Milli Park' ilan edildi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Yüksekova'daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi, 'Milli Park' ilan edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğa harikası Cilo ve Sat Dağları bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla milli park ilan edildi.

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Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki  3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla milli park ilan edildi.

Yüksekovadaki Cilo ve Sat Dağları bölgesi, Milli Park ilan edildi


Kararda, Yüksekova Cilo ve Sat Dağları bölgesinin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince milli park ilan edildiği belirtildi. İlçe'nin 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin milli park ilan edilmesi için bu yıl haziran ayında çalışma başlatılmıştı.

Yüksekovadaki Cilo ve Sat Dağları bölgesi, Milli Park ilan edildi



Cilo ve Sat Dağları bölgesinde şelale, göl, onlarca kilise, eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar, dağ silsilesinde Türkiye'nin en yüksek iki zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar bulunuyor. El değmemiş doğasıyla öne çıkan Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin bulunduğu bölgeye doğaseverlerde oldukça ilgi gösteriyor.

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