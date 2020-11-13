Yozgat’taki 4 asırlık 'ulu kavak' keşfedilmeyi bekliyor

Köyün simgesi durumundaki 8 metre çevre genişliği, 20 metre uzunluğu olan, heybetli görüntüsü ile dikkati çeken kavak ağacını vatandaşlar, dalını ve yaprağını dahi koparmaya çekiniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, ‘Anıt Ağaç’ statüsüne kavuşturulan kavak ağacının kesin yaşı tam olarak bilinmiyor. Köylülerin yanında kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı 1993 yılında sit alanı ilan edilerek, çevre düzenlemesi yapıldı.









Çevre köy ve ilçelerden kavak ağacını görmeye gelenlerin olduğu belirtildi. Kavak ağacı ile ilgili asırlardır anlatılagelen efsaneye göre, Kerem ile Aslı’nın hikayesinin bir bölümünün burada geçtiğine inanılıyor. Buraya gelip ziyaret ettikten sonra Tokat'ın Zile ilçesine gittiği söyleniyor. Tarihi kayıtlarda da bu geçiyor. Köyün tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Türkmen bir köy olması nedeniyle de insanlar sürekli gelerek burasını ziyaret ediyor. Bayramlarda ve özel günlerde de oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.









Ziyaretçiler dilek diliyor. Hastalığı olan, çocuğu olmayan, adak adamış adağını kesmek için gelenlerin yanında gençlerimiz askere gitmeden önce tüm etkinliklerini ve eğlencelerini ulu kavak altında yapıyor, askerden sağ salim döndükten sonra da adadıkları kurbanlarını kesiyor. Köy içerisinde yer alan yaşlı kavak ağaçlarının gölgesinde çocuklar oyunlar oynuyor, inananlar kavak ağaçlarının dallarına yemeni, bez bağlayıp, dilek tutuyor. Tutulan dilek sonrasında kavak ağacının yanında dua ediliyor. Oran Kalkınma Ajansı desteği ile Çekerek ilçesinde yürütülen ‘Turizm Haritası’ çıkartılmasına yönelik çalışma da ulu kavak ağacı da önemli bir yer tutuyor.