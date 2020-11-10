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Yozgat’ta kazı sırasında mağara bulundu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Yozgat’ta kazı sırasında mağara bulundu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında sarkıt, dikit ve sütunların olduğu yer altı mağarası bulundu.

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Akdağmadeni Belediyesi ekipleri haberdar olduktan sonra Seyrantepe Mahallesindeki inşaat çalışması ekipler tarafından durduruldu. Bölgeye gelen Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın inceleme çalışmalarına katılarak uzman ekipler gelene kadar bölgenin güvenlik altına alınması talimatını verdi.

Yozgat’ta kazı sırasında mağara bulundu


Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu uzmanlarının yapacağı inceleme neticesinde mağaranın, yapısı daha derinlere ilerleyip ilerlemediği ve oluşum sürecine ilişkin daha sağlıklı bilgilere ulaşılacağını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “Akdağmadeni bilindiği üzere derin bir tarihi geçmişe sahip. Ayrıca ilçemiz doğal ve tarihi güzellikleriyle İç Anadolu Bölgesi’nin nadide şehirlerinden birisidir. Yer üstünde birçok tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran ilçemizde yer altında da turizme kazandırılmayı bekleyen birçok değer olduğunu düşünüyoruz. Bu tür oluşumları uzman ekiplere inceleterek turizme kazandırmak istiyoruz. İlk incelemelerimize göre yüzlerce yıl öncesinden oluştuğunu düşündüğümüz sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağaranın boyutu, oluşum şekli ve yaşı gibi bilgilere de kısa sürede ulaşacağız. Şu an için bölgeyi 24 saat güvenlik kamerası ve nöbetçi personelimizle takibe aldık. Uzman ekiplerin raporlarına göre bölgede yapacağımız çalışmalarla yol haritamızı belirleyeceğiz, inşallah bu çalışmalar sonucunda Akdağmadeni'ne katma değer sağlayacak bir yapıya ulaşırız. İlçemizin tarihine sahip çıkmak bu tarihi gün yüzüne çıkarmak boynumuzun borcudur” dedi.

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