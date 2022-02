YouTube’un en iyi 10 gezgin kanalı

1

Rotası tüm dünya!

ROTASIZ SEYYAH



Mehmet Genç, 2010’dan beri yollarda, rotası tüm dünya. Kimi zaman İran’da Kaşkay Türklerinin obalarına gidiyor, Amazon’da yaşayan Marubo kabileleriyle üç hafta birlikte yaşıyor, kimi zaman da Umman’da çöl Bedevileriyle yolculuk ediyor. Çekimlerindeki görsel güzelliği, farklı kültürlere çabucak adapte olması ve yerel halkla diyaloglarıyla dikkat çekiyor. Saffet Emre Tonguç “İş seyahatiyle başlayan ve hayat biçimine dönüşen bir hikâyesi var. Uzun rotalar, gezilerini anlattığı kitaplar, samimiyet, hepsi onda” diyor. (619 B abone)



2

Dijital göçebeyle macera dolu yolculuk

YOL GÜNLÜKLERİ



Emre Durmuş kendini gezi fotoğrafçısı, profesyonel blog yazarı ve dijital göçebe olarak tanımlıyor. Dönüşü belli olmayan bir dünya turunda. ‘Yol Günlükleri’ adlı YouTube kanalında gezdiği ülkelerin kültürünü, insan hikâyelerini ve çeşitli seyahat ipuçlarını paylaşıyor. İzlanda’da elmas buz mağarası, kutuplarda yaşam, Brezilya’da orman macerası, karavanla İzmir turu zevkle izleyeceğiniz videolar arasında. (2.03 M abone)



3

Fantastik oteller ve rotalar

YAĞMUR ARAT



İşinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren Yağmur Arat’ın ilk durağı Japonya olmuş. Buradaki kapsül otel deneyimi YouTube kanalında kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaşıyor. O günden beri gezdiği ülkeleri takipçileriyle paylaşıyor. Arat’ın kanalında en ilgi çeken içerikler arasında balon otel, uçak otel gibi farklı mekânlardaki konaklama deneyimleri var. (354 B abone)



4

Belgesel tadında

COŞKUN ARAL ANLATIYOR



Türkiye’de belgeselcilik tarihinin önemli isimlerinden olan Coşkun Aral’ın kanalında yayımladığı her bir video belgesel tadında. Bahar Gündoğdu “Çocukluğumuzda seyrettiğimiz bu büyük isim günümüzde kısa videolar çekerek bizi ekrana kilitlemeyi yine başarıyor. Yıllardır takip ettiğim Coşkun Aral’a çok şey borçluyum” diyor. (468 B abone)



5

Ekonomik seyahatin ipuçları

BİR HAYALİN PEŞİNDE



Gezgin Deniz Pehlivan, gezdiği 100’e yakın ülkeden gördüklerini ‘Bir Hayalin Peşinde’ adlı kanalında seyahatseverlerle paylaşıyor. Afrika’da safariden Hindistan’daki ölü yakma törenine kadar dünyanın dört bir yanından çektiği ilginç videolar merakla izleniyor. Ayrıca karavanla nasıl seyahat edilir, ekonomik seyahat etmenin yolları gibi ipuçları da veriyor. (320 B abone)



6

Renkli festivaller, sokak lezzetleri...

GEZMEK EN KOLAY



Everest’te saz çalıp türkü söyleyen, Hindistan’ın renkli festivallerine katılan, Asya’da sokak lezzetlerinin peşine düşen bir gezgin Anıl Ünlü. ‘Gezmek En Kolay’ YouTube kanalında sokak lezzetlerini deniyor ve doğal güzellikleri aktarıyor. Bir sonraki seyahatlerini Afrika ve Latin Amerika’ya planlıyor. (108 B abone)



7

Ödüllü gezginler

BİZ EVDE YOKUZ



Duygu Şar ve Bilgehan Çelik çiftine ait kanalda çok sayıda destinasyonu keşfedebilirsiniz. Kanalda ayrıca karavan tatili tüyoları, küçük ev meraklıları için yapım maliyetleri gibi güncel içerikler de var. Serda Büyükkoyuncu “2014’te hayatlarına bambaşka bir rota çizen bu çift önemli ödüllere de sahip ve ilham veriyorlar” diyor. (125 B abone)



8

Kamp ve doğa rotaları

TRAIL OF US



Kurumsal hayatı terk ettikleri gibi evlerini de geride bırakan bu çift her şeyini kendilerinin yaptıkları karavanlarıyla yola çıkmış. Karavanları Mars’la Türkiye’nin dört bir yanına yaptıkları seyahatler çok eğlenceli. Çekimler, anlatım, verdikleri doğa ve kamp rotaları ilgi çekiyor. (288 B abone)



9

Cesur içerikler!

YIRTIK PANTOLON



Oğuzhan Tıraş üç ay süren Avrupa seyahatinde 15 ülke gezip Türkiye’ye geri döndü. Gezilerini sokak müziği yaparak finanse ediyor. Melih Uslu “Tıraş’ın samimi tarzı kanalı izletiyor. Üstelik çok cesur; zor bölgelere hiç düşünmeden giriyor. Cebinde az para olmasını dert etmiyor. Koreli sevgilisiyle gezdikleri bölümler de çok eğlenceli” diye anlatıyor. (585 B abone)



10

Issız bir ormanda, gölün kenarında...

TEK BAŞINA DA OLUR



Gökhan Konaş kanalında kamp, çadır ve doğada hayat konseptini tek başına uyguluyor, hazırlıyor ve sunuyor. Gecenin bir yarısı ıssız bir ormanın ortasında ya da bir gölün kenarında korkmadan, sıkılmadan yaşanacak heyecan dolu deneyimler için önerilerde bulunuyor. (53.9 B abone)