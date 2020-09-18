Yörükali Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yörükali Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Ülkemizin birçok bölgesinde yüzlerce farklı plaj bulunur. Bu plajların her birinin kendine ait özellikleri vardır. Bu özellikler her plajda farklılık gösterir ve plajın öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Yörükali Plajı da özellikle İstanbul çevresinde denize girmek isteyen kişiler için en önemli plajlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Yörükali Plajı ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak edilir ve araştırılır.

Yörükali Plajı Nerededir?

Yörükali Plajı İstanbul ilinin Adalar ilçesinde yer alan bir plajdır. Plaj Nizam Mahallesi sınırları içerisinde Yörükali mevkiinde bulunur.

Yörükali Plajı'na Nasıl Gidilir?

Yörükali Plajı İstanbul'da Adalar'da bulunan en önemli plajlardan bir tanesidir. Büyükada sınırları içerisinde bulunan Yörükali Plajı ulaşmak için öncelikle Büyükada'ya gelmek gerekmektedir. Büyükada'da bulunan Yörükali Plajı'na Büyükada iskelesinden ücretsiz olarak tekne servisleri bulunmaktadır. Büyükaya ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul'dan ve Yalova'dan yaz aylarında pazar günleri ise İzmit'ten bölgeye ulaşmak mümkündür.

İstanbul'da Avrupa yakasında Eminönü Karaköy ve Kabataş iskelesi, Asya Yakası'nda Kadıköy Bostancı, Maltepe, Kartal, Hacılar iskelesinden deniz yolu ile Adalar'a ulaşmak oldukça kolaydır. Kabataş'tan Büyükada'ya 60 dakikada direkt olarak ulaşılabilirken, Kabataş - Kadıköy tekmil Adalar ve Büyükada'ya 105 dakikada ulaşım sağlanır.

Bostancı Büyükada arası direkt olarak 30 dakika iken gidilirken Bostancı Heybeliada Büyükada arası 45 dakika olarak sürer. Deniz otobüs ile yolculuk Kabataş Büyükada arası 30 dakika, Bostancı Büyükada arası 10 dakika olarak geçmektedir.

Yörükali Plajı Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizin nadide plajlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan Yörükali Plajı İstanbul ve çevresindeki illerde denize girmek isteyen kişiler için nadir bulunan özellikteki plajlardan bir tanesidir. Plaj Yörükali turistik tesisleri bünyesinde bulunur. Yörükali Tesislerinde konaklayanlar için tesis tarafından ücretsiz şezlong, minder ve şemsiye hizmeti bulunmaktadır. İstanbul'un kargaşasından uzaklaşmak isteyen ve denizin tadını çıkarmak isteyen kişiler İstanbul Büyükada'da bulunan Yörükali Plajı'na gelerek burada istedikleri gibi rahatlayabilir. Dingin, sessizlik içeren adada doğa manzaraları da oldukça etkileyicidir.

Aileler tasarlamış plajda özellikle çocuklarla huzurlu bir gün geçirmek için oldukça etkilidir. Tesis içinde çocuklar için at ve Midilli binmek için alanlarda bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye ve minderler bulunan plaj çevresinde iskeleden denize girilir. Plajın kum ya da çakıl bir sahibi sahili bulunmaz.

Yörük Ali Plajı Kampı Konaklama Detayları

Yörükali plajında kamp imkanı bulunmaz kum ya da çakıl bir plajı bulunmayan bölgenin konaklama imkanları da bölgedeki testlerden sağlanabilir. Otelde konaklayanlar için plaja giriş ücretsiz sağlanırken, bölgede bungalov evlerde de konaklama yapılabilir. Yörükali Plajı çevresinde Bungalov evler de bulunur. Burada konaklamak isteyen kişiler için Bungalov stili evlerde konaklamak oldukça rahattır.

Yörük Ali Plajı Giriş Ücretleri

Yörükali Plajı tesiste konaklama yapan kişiler için ücretsiz hizmet verir. Plaja dışarıdan gelen müşteriler için hafta içi 50 TL, hafta sonu ise 60 TL, olarak belirlenmiştir. İçeride belirlenen yiyecek içecek hizmeti ise standart yiyecek içecek ücretleri ile aynıdır. Günlük olarak 20-30 TL civarında bir kişinin doyması mümkündür. Hafta içi oldukça sakin olan plaj özellikle hafta sonları aşırı bir kalabalıkla olabilir. Bu sebeple plaja gidilecek günlerin iyi değerlendirilmesi önemlidir.

Yörükali Plajı İstanbul ve çevresinde denize gitmek isteyenler için oldukça iyi bir alternatiftir. Özellikle adaların sessiz sakin havasından yararlanmak isteyen kişiler bu plajı değerlendirebilir.