Yörük Ali Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yörük Ali Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Sessiz ve huzurlu bir atmosferi olan Yörük Ali Plajı gerek denizi gerek ise tertemiz kumu ile oldukça dikkat çekiyor. Tatilciler bu plajda kuş sesleri ve huzur eşliğinde tatillerini geçiriyorlar.

Yörük Ali Plajı Hakkında Bilgi

İstanbul ve çevre illerde yaşayan kişiler yazın tatil yapabilecekleri güzel alanlar istiyorlar. Bu nedenle de arayış içerisine giriliyor. Özellikle İstanbul'un Adalar ilçesinde bulunan Yörük Ali Plajı herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle acemi yüzücüler ve aileler de bu Yörük Ali Plajı'nı tercih ediyorlar. Bunun da nedeni denizin oldukça sığ ve berrak olmasıdır. Kuş cıvıltıları arasında yer alan Yörük Ali Plajı ise tatilcilere güzel bir doğa manzarası sunuyor. Ulaşımın da oldukça kolay olduğu Yörük Ali Efe Plajı'nda oldukça iyi bir hizmet olanağı yer alıyor.

Yörük Ali Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yörük Ali Efe Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Bu plaja gidebilmek adına öncelikle Büyükada'ya ulaşmak lazımdır. Bunun yanı sıra Büyükada İskelesinden Yörük Ali Plajı'na ücretli tekne servisleri de oluyor. Ayrıca İstanbul ve çevre illerden gelenler Yörük li Plajı'na gitmek istediklerinde öncelikle Büyükada'ya geliyorlar. Büyükada İskelesi'nden ise belirli saat aralıklarında ücretsiz tekneler hizmet veriyor.

Yörük Ali Plajı Özellikleri

İstanbul'un Büyükada ilçesinde yer alan Yörük Ali Plajı'nda pek çok farklı sosyal tesis ve alanlar bulunuyor. Bu plajın denizi ise oldukça berrak ve sığ bir özelliğe sahip. O nedenle acemi yüzücüler ve küçük çocuklar dahi çok rahat bir şekilde yüzebiliyorlar. Yörük Ali Plajı ise Yörük Ali Turistik Tesisleri içerisinde yer alıyor. Misafirler ise bu tesiste diledikleri zaman gerekli hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Tatilciler minder, şezlong ve şemsiyeleri de bu tesisten alabiliyorlar. Bunun yanı sıra yüzme alanlarında çeşitli kaydıraklar da tatilcilere sunuluyor.

Yörük Ali Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Yörük Ali Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Yörük Ali Plajı'nda herhangi bir kamp yeri bulunmuyor. Tatil için bu bölgeye gelen kişiler ise uygun otellerdeki konaklama imkanından yararlanabiliyorlar. Her bütçeye uygun oteller ise Yörük Ali Plajı'na yakın bir mesafede yer alıyor. Bunun yanı sıra hizmet detayları doğrultusunda da fiyatlar belirleniyor. Kamp yapmak için ise Yörük Ali Plajı da ve ya çevresinde uygun bir yer bulunmuyor.

Yörük Ali Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Büyükada'da bulunan Yörük Ali Plajı'na gitmek isteyen kişiler çevredeki otellerde konaklama imkanından yararlanabiliyorlar. Bu nedenle Büyükada'da her zevke ve bütçeye uygun oteller bulunuyor. Büyükada'da otel fiyatları ise gecelik 150 liradan başlıyor. Yarım ya da tam pansiyona göre otelin özellikleri doğrultusunda fiyatlarda da değişiklikler olabiliyor. Büyükada'da bulunan beş yıldızlı otellerde fiyatlar daha yüksek oluyor. Genel hizmetleri veren otellerde ise fiyatlar daha da uygun olabiliyor. Aynı zamanda Büyükada'da butik oteller de ön plana çıkıyor.

Yörük Ali Plajı Giriş Ücreti

Neredeyse her plan gibi Yörük Ali Plajı'na girmek isteyenler de belli bir ücret ödüyorlar. Özellikle de Yörük Ali Plajı'na hafta içi giriş fiyatı 50 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde hafta sonu bu plaja giriş ücreti ise 60 TL'dir. Bunun yanı sıra otelde konaklayan kişiler ücretsiz olarak plaja girebiliyorlar.