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Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler
Seyahat
Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.08.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler

Bavul hazırlarken yanınıza alacağınız bazı ürünler yolculuğunuzu ve tatilinizi kolaylaştırabilir. Bunun için yeniliklere göz gezdirmekte yarar var. Düzenleyiciyle bavulda karışıklığa son verebilir, minik bir yastıkla yolculuğunuzu daha rahat hale getirebilirsiniz.

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Sırt çantası
Su geçirmez, gizli bölmeli outdoor çanta tchibo.com.tr’de 129 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Kulaklık
Özel tasarım örgü kulaklıkların mikrofon özelliği de var. happy-nes.com’da 145 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Termos
İçeceklerinizi hem sıcak hem de soğuk tutan Halsa model ürün ikea.com.tr’de 69 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Bavul
Fossil marka kabin boy valiz n11.com’da 180 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Taşınabilir şarj aleti
Ttec Recharger marka taşınabilir şarj aleti teknosa.com’da 149 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Yastık
Yolculuk konforunuz için tasarlanmış seyahat yastığı samsonite.com.tr’de 70 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Hoparlör
JBL’in Go2 Bluetooth hoparlörü aynı zamanda suya dayanıklı. dr.com.tr’de 259 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Seyahat kupası
Troligtvis model kupada içeceğiniz dökülmüyor. ikea.com.tr’de 16 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Mat
İki renkli, taşınması kolay, askılı Oysho’nun matı çadırda da iyi iş görür. trendyol.com’da 229 lira.

Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler



Valiz düzenleyici
Vivyan marka bavul düzenleyici 6’lı set trendyol.com’da 38 lira.

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