Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler

Sırt çantası

Su geçirmez, gizli bölmeli outdoor çanta tchibo.com.tr’de 129 lira.









Kulaklık

Özel tasarım örgü kulaklıkların mikrofon özelliği de var. happy-nes.com’da 145 lira.









Termos

İçeceklerinizi hem sıcak hem de soğuk tutan Halsa model ürün ikea.com.tr’de 69 lira.









Bavul

Fossil marka kabin boy valiz n11.com’da 180 lira.









Taşınabilir şarj aleti

Ttec Recharger marka taşınabilir şarj aleti teknosa.com’da 149 lira.









Yastık

Yolculuk konforunuz için tasarlanmış seyahat yastığı samsonite.com.tr’de 70 lira.









Hoparlör

JBL’in Go2 Bluetooth hoparlörü aynı zamanda suya dayanıklı. dr.com.tr’de 259 lira.









Seyahat kupası

Troligtvis model kupada içeceğiniz dökülmüyor. ikea.com.tr’de 16 lira.









Mat

İki renkli, taşınması kolay, askılı Oysho’nun matı çadırda da iyi iş görür. trendyol.com’da 229 lira.









Valiz düzenleyici

Vivyan marka bavul düzenleyici 6’lı set trendyol.com’da 38 lira.