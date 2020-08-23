Yolda hayatınızı kolaylaştıracak anahtar ürünler
Bavul hazırlarken yanınıza alacağınız bazı ürünler yolculuğunuzu ve tatilinizi kolaylaştırabilir. Bunun için yeniliklere göz gezdirmekte yarar var. Düzenleyiciyle bavulda karışıklığa son verebilir, minik bir yastıkla yolculuğunuzu daha rahat hale getirebilirsiniz.
Sırt çantası
Su geçirmez, gizli bölmeli outdoor çanta tchibo.com.tr’de 129 lira.
Kulaklık
Özel tasarım örgü kulaklıkların mikrofon özelliği de var. happy-nes.com’da 145 lira.
Termos
İçeceklerinizi hem sıcak hem de soğuk tutan Halsa model ürün ikea.com.tr’de 69 lira.
Bavul
Fossil marka kabin boy valiz n11.com’da 180 lira.
Taşınabilir şarj aleti
Ttec Recharger marka taşınabilir şarj aleti teknosa.com’da 149 lira.
Yastık
Yolculuk konforunuz için tasarlanmış seyahat yastığı samsonite.com.tr’de 70 lira.
Hoparlör
JBL’in Go2 Bluetooth hoparlörü aynı zamanda suya dayanıklı. dr.com.tr’de 259 lira.
Seyahat kupası
Troligtvis model kupada içeceğiniz dökülmüyor. ikea.com.tr’de 16 lira.
Mat
İki renkli, taşınması kolay, askılı Oysho’nun matı çadırda da iyi iş görür. trendyol.com’da 229 lira.
Valiz düzenleyici
Vivyan marka bavul düzenleyici 6’lı set trendyol.com’da 38 lira.
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