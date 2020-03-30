Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izleyecek

Şehirler arası yolculuk izni nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatı ile şehirler arası otobüs seferleri 28.03.2020 17.00’den itibaren ancak valilik izni ile gerçekleşecek şekilde yeni bir tedbir hayata geçti. Bu düzenlemede, zorunlu olmadıkça tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları önerildi ve izin verilebilecek durumlar açıklandı.

Kimler seyahat edebilecek?

İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları sebebiyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat etmiş veya ağır hastalığa sahip olan vatandaşlar ve özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu istediği şehirde kalacak yeri olmayan vatandaşlar valilik izni alarak şehirler arası yolculuk edebilecek.







Seyahat izin belgesi için nereye başvurulacak?

Seyahat zorunluluğu bulunan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak olan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunacaklar. Taleplerinin uygun görülmesi halinde kurul içerecek bir izin belgesi düzenleyecek. Şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi, seyahat güzergahını ve süresini de içerecek şekilde hazırlanacak.

Seyahat İzin Kurulu şehirlerarası otobüs seferlerinin planlaması ve duyurulması ile de ilgilenecek. Bu planlamalar, başvuruların dikkate alınması ile oluşturulacak. Otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların listesi, telefon numaraları, gidecekleri yerin adresleri ile birlikte gidecekleri ildeki valiliğe belirtilecek. İllerine geleceği belirtilen yolcular valiliklerce il girişlerinde kontrol edilecek, karantina gerektiren bir durumla karşılaşılması halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınacak. Karantinaya alınmayan ancak 14 gün süreyle gözlem altında kalması gereken vatandaşlara ise evlerinde kalmaları tebliğ edilecek ve sürekli olarak evde olup olmadıklar kontrol edilecek.







65 yaş ve üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi Konusunda merak edilen bir diğer konu ise 65 yaş ve üstü vatandaşların seyahat izin belgesi alıp alamayacak olması ve nasıl seyahat izin belgesi alacağı. Şehirler arası seyahat için gerekli şartları sağlayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da Seyahat İzin Belgesi alarak bu süreçte seyahat edebilmektedir. Valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvuracak olan 65 yaş ve üstü vatandaşların her türlü koruyucu tedbiri alarak, gerektiğinde kullanmak üzere kullanmakta oldukları ilaçlarla birlikte maske ve koruyucu eldivenleri yanlarında bulundurarak seyahat etmeleri önerilmiştir.

İzin belgesi E Devlet’te

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten de alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Twitter hesabından yaptı. "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."