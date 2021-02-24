Yoğurtçu Parkı Nerede? Yoğurtçu Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Yoğurtçu Parkı eşsiz doğası ve kalabalık şehir hayatı içerisinde dinlenme durağı olarak görülmektedir. Bu nedenle Yoğurtçu Parkı bulunduğu şehir için oldukça önemli sembollerden biri olmaktadır.



Yoğurtçu Parkı Hakkında Bilgi



Son zamanlarda pek çok kişi tarafından Yoğurtçu Parkı ziyaret edilmiştir. Gerek tarihi güzelliklerinde dolayı gerek doğal güzelliklerinden dolayı Yoğurtçu Parkı merak konusu olmuştur. Yoğurtçu Parkı içesinden pek çok ağaç ve canlı türünün olduğu Yoğurtçu Parkı yetkilileri tarafında bildirilmiştir.



Özellikle iğne yapraklı bu ağaçlar Yoğurtçu Parkı'nın bulunduğu coğrafya itibari ile de son derece önemli olmaktadır. İçesinde bulundurulduğu oyun bahçeleri ve süs havuzları ile birlikte birçok ailenin de dikkatini çekmektedir. Özellikle aşırı sıcak geçen yaz aylarında binlerce kişi için dinlenme ve ferahlama alanı olmaktadır.



Yoğurtçu Parkı Nerede?



Yoğurtçu Parkı birçok parkın ve doğal tarihi yapının bulunduğu İstanbul şehrinde yer almaktadır. Bir zamanlar Bizans İmparatorluğu gibi pek çok ülkenin başkentliğini de yapmış bir şehir olarak bilinmektedir. Özellikle İstanbul Kadıköy mevkiinde birçok parkın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bireylerin sağlıklı ulaşımı sağlaması için yoğurtçu parkı y6ytam ve açık adresini iyi bilmesinde fayda vardır.



Yoğurtçu Parkı Nasıl Gidilir?



İlk olarak bireyler eğer yurt dışında bulunuyorlar ise Türkiye’ye gelmelerinde fayda vardır. Gelmek için kullandıkları yol daha çok hava yolu tercih edilmektedir. Hava yolu hem hızlı bir ulaşım yolu hem de nispeten daha güvenli olmaktadır. Eğer Türkiye’de bulunan bir birey ise kesinlikle ilk olarak İstanbul iline gelmesi gerekir. İstanbul iline gelindikten sonra hususi araç ile veya belediye araçları ile Kadıköy ilçesine ulaşmalarında fayda vardır.



İstanbul Belediyesi toplu taşıma araçları ve ya dolmuşlar ile de yoğurtçu parkına ulaşmak mümkün olmaktadır. Son yıllarda yapılan yolda düzenlemeli ile de ulaşma imkânları daha elverişli hale gelmiştir. Bu nedenle İstanbul iline ve Kadıköy ilçesine ulaşan pek çok kişi çok rahat bir şekilde yoğurtçu parkını bulabilmektedir.



Yoğurtçu Parkı Tarihi



İlk olarak Lale Devri'nde birçok kimse tarafından yoğurtçu parkı ziyaret edilmiştir. Fakat resmi olarak 18. Yüzyılda hala bir park görevini üstlenmemişti yoğurtçu parkı. En sonunda cumhuriyetin ilk yıllarında bu durum daha çok belirgin olmaya başladır. Böylece ilk olarak 1925 yılında resmi olarak Yoğurtçu Parkı kullanıma açılmıştır.



Kullanıma açılmasının ardından birçok devlet adamı tarafın da ziyaret edilmiştir. Bu parkın açılmasında birçok kişi bağışta da bulunmuştur. Çünkü en nihayetinde Yoğurtçu Parkı sayesinde bireyler oldukça mutlu bir yaşam sürmeleri hedeflenmiştir. Özellikle yoğurtçu parkı açılmasını ve gerekli işlemlerin tamamlanması için halktan da bir miktar yardım toplanılmaktadır. Bu yardımlar daha çok Kızılay çadırları aracılığı ile gerçekleşmekteydi.



Yoğurtçu Parkı Özellikleri



İlk olarak Yoğurtçu Parkı bünyesinde pek çok oyun bahçesi ve birçok aktivite alanı bulundurmaktadır. Bu nedenle Yoğurtçu Parkı Türkiye de bulanan pek çok parktan farklı olabilmektedir. Ayrıca Yoğurtçu Parkı bünyesinde bazı kurallar ve yasalarda bulunmaktadır.



İlk olarak herkesin ortak kullanım alanı olduğu için yoğurtçu parkı bünyesinde mangal yapmak kesinlikle yasaktır. Ayrıca Yoğurtçu Parkı içerisine herhangi bir çöp atmak durumunda da yasak ve cezalar ile karşılaşılması muhtemel olmaktadır.