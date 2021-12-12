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Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPA'lar
Seyahat
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.12.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPA'lar

Havalar iyice soğuyor ve kış kendini hissettiriyor artık. Yeni yıla hazırlanırken biraz dinlenip senenin yorgunluğunu SPA merkezi olan bir otelde atmak iyi bir fikir olabilir. Masaj, cilt bakımı, bitki banyosu gibi uygulamaları ve SPA’sıyla öne çıkan tesisleri jürimize sorduk. En iyi 10’unu sıraladık.

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Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Manzaraya karşı iyileştiren deneyim
Argos In Cappadocia, Kapadokya

Argos sadece Kapadokya’nın değil, dünyanın da en sıradışı otellerinden... Tesisin Güvercinlik Vadisi’ne bakan mağara odalarında uyanmak büyüleyici bir deneyim. Kışın karlar altında kalan Kapadokya’yı, etkileyici Erciyes Dağı’nı ısıtılmış havuzdan seyredebilirsiniz. Ebru Erke “Otelin SPA merkezindeki masaj uygulamaları çok başarılı. Hem masajı hem de o manzarasıyla insanı soktuğu ruh haliyle tek kelimeyle muhteşem” diyor. (0384) 219 31 30
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Konaklamak şart değil
Radisson Blu, Çeşme

Konaklamasız da kullanılabilen SPA’sında cilt bakımı, hamam, bitki banyoları ve masaj hizmetleri var. Nalan Miri Sözer “Aromatik yağlarla aromaterapi masajı, geleneksel Bali masajı veya yoğun İsveç masajı yaptırabilirsiniz. Buhar odası, buz odası ve termal havuzları sayesinde kendinizi çok hafiflemiş hissedeceksiniz” diyor. (0232) 455 45 00
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Hawaii masajı yapılıyor
Richmond Nua Wellness&SPA, Sapanca

Orman ve göl manzarasıyla güzel bir adres. Magnezyum masajı, ruhani bir Hawaii masaj olan ‘lomi lomi nui’ gibi farklı seçenekler var. Nurgül Büyükkalay “Deniz suyu mineralleriyle salt jakuzi, tuzlu buhar banyosu ve özel aromatik yağların kullanıldığı Kleopatra banyosu yapabilirsiniz” diyor. (0264) 582 21 00
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Yemyeşil doğada
NG Enjoy, Sapanca

Otel yemyeşil bir doğanın içine kurulu… Oteldeki Aliva SPA alanında kadın, karma ve çocuklu aileler için özel olarak hazırlanmış üç bölüm, altı havuz var. Türk hamamı, bio sauna, aromaterapi buhar odası, macera duşları, Fin hamamı, kar çeşmesi ve masaj servisi mevcut. Ebru Erke’nin tavsiyesi. (0264) 242 56 00
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Hem bakım hem lezzet…
Porta Caeli, Gelibolu

700 metrekarelik SPA Caeli by Caudalie’de, Caeli Antioxidant Therapy ürünleriyle, üzümün antioksidan etkilerini, Fransız bakım markası Caudalie farkıyla hissediyorsunuz. Canan Demiray “Otel restoranı çok özel, gitmişken kendi bağlarından üretilen şarapları da tatmak isteyebilirsiniz” diyor. (0286) 854 83 36
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Sporseverler buraya
Six Senses Kaplankaya, Bodrum

10 bin metrekarelik SPA’da sürdürülebilirlik, iyi yaşam ve bütünsel sağlık ilkeleri uygulanıyor. Burcu Gürtürk Kadak öneriyor: “Muhteşem manzarasıyla Bodrum’da özel bir konumdaki otelde terapistler Hint ve Taylandlı. Spor alanları da sağlıklı yaşam tutkunlarına şaşırtıcı yenilikler sunuyor.” (0252) 511 00 30
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Renklerle iyileştirme...
Biblos Resort Alaçatı, Çeşme

Alaçatı’daki Biblos Resort SPA merkezi 2 bin 200 metrekare. Aquatherapy havuzu, aroma buhar odası, nefes açıcı tuz odası, soğuk bakımlar için igloo, aromaterapi ve kromoterapi (renklerin iyileştirici gücünü kullanan terapi) imkânı sunan özel duşlarıyla Saffet Emre Tonguç’un önerisi. (0232) 335 00 00
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Organik sertifikalı
Regnum Carya Golf&SPA Resort, Antalya

Green Door SPA&Wellness’te tüm SPA ritüelleri var. Masaj odaları, güzellik, bakım hizmetlerinde organik sertifikalı ürünler kullanılıyor. Tüm teknolojik sistemler de uluslararası sertifikaya sahip. Uzakdoğu, Avrupa, Hint terapileri ve şekillendirici masaj programları var. (0242) 710 34 34
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

Başkentin merkezi
JW Marriot, Ankara

İçindeki Karma SPA 3 bin 500 metrekare. Tesiste kişiye özel hamam, jakuzi, sauna, masaj ve dinlenme odalarının olduğu bir adet VIP oda var. Erdal İpekeşen “11 masaj, vücut ve cilt bakımı odası olan merkeze 16 yaşından küçükler de ebeveynlerinin gözetiminde girebiliyor” diyor. (0312) 248 88 88
Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPAlar

A’dan Z’ye yenilendi
Almira Hotel, Bursa

Kentin ilk 5 yıldızlı konaklama tesisi. Melih Uslu “34 yıllık tecrübesiyle alanının en iyisi. Almira Hotel, Osmanlı sarayları ve Fransız mimarisinden esinlenilerek özenle tasarlanmış konsepti kapsamında yenilenmiş SPA merkeziyle misafirlerine en konforlu konaklama deneyimini sunuyor” diyor. (0224) 250 20 60

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