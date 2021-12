Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğimiz en güzel SPA'lar

Manzaraya karşı iyileştiren deneyim

Argos In Cappadocia, Kapadokya



Argos sadece Kapadokya’nın değil, dünyanın da en sıradışı otellerinden... Tesisin Güvercinlik Vadisi’ne bakan mağara odalarında uyanmak büyüleyici bir deneyim. Kışın karlar altında kalan Kapadokya’yı, etkileyici Erciyes Dağı’nı ısıtılmış havuzdan seyredebilirsiniz. Ebru Erke “Otelin SPA merkezindeki masaj uygulamaları çok başarılı. Hem masajı hem de o manzarasıyla insanı soktuğu ruh haliyle tek kelimeyle muhteşem” diyor. (0384) 219 31 30



Konaklamak şart değil

Radisson Blu, Çeşme



Konaklamasız da kullanılabilen SPA’sında cilt bakımı, hamam, bitki banyoları ve masaj hizmetleri var. Nalan Miri Sözer “Aromatik yağlarla aromaterapi masajı, geleneksel Bali masajı veya yoğun İsveç masajı yaptırabilirsiniz. Buhar odası, buz odası ve termal havuzları sayesinde kendinizi çok hafiflemiş hissedeceksiniz” diyor. (0232) 455 45 00



Hawaii masajı yapılıyor

Richmond Nua Wellness&SPA, Sapanca



Orman ve göl manzarasıyla güzel bir adres. Magnezyum masajı, ruhani bir Hawaii masaj olan ‘lomi lomi nui’ gibi farklı seçenekler var. Nurgül Büyükkalay “Deniz suyu mineralleriyle salt jakuzi, tuzlu buhar banyosu ve özel aromatik yağların kullanıldığı Kleopatra banyosu yapabilirsiniz” diyor. (0264) 582 21 00



Yemyeşil doğada

NG Enjoy, Sapanca



Otel yemyeşil bir doğanın içine kurulu… Oteldeki Aliva SPA alanında kadın, karma ve çocuklu aileler için özel olarak hazırlanmış üç bölüm, altı havuz var. Türk hamamı, bio sauna, aromaterapi buhar odası, macera duşları, Fin hamamı, kar çeşmesi ve masaj servisi mevcut. Ebru Erke’nin tavsiyesi. (0264) 242 56 00



Hem bakım hem lezzet…

Porta Caeli, Gelibolu



700 metrekarelik SPA Caeli by Caudalie’de, Caeli Antioxidant Therapy ürünleriyle, üzümün antioksidan etkilerini, Fransız bakım markası Caudalie farkıyla hissediyorsunuz. Canan Demiray “Otel restoranı çok özel, gitmişken kendi bağlarından üretilen şarapları da tatmak isteyebilirsiniz” diyor. (0286) 854 83 36



Sporseverler buraya

Six Senses Kaplankaya, Bodrum



10 bin metrekarelik SPA’da sürdürülebilirlik, iyi yaşam ve bütünsel sağlık ilkeleri uygulanıyor. Burcu Gürtürk Kadak öneriyor: “Muhteşem manzarasıyla Bodrum’da özel bir konumdaki otelde terapistler Hint ve Taylandlı. Spor alanları da sağlıklı yaşam tutkunlarına şaşırtıcı yenilikler sunuyor.” (0252) 511 00 30



Renklerle iyileştirme...

Biblos Resort Alaçatı, Çeşme



Alaçatı’daki Biblos Resort SPA merkezi 2 bin 200 metrekare. Aquatherapy havuzu, aroma buhar odası, nefes açıcı tuz odası, soğuk bakımlar için igloo, aromaterapi ve kromoterapi (renklerin iyileştirici gücünü kullanan terapi) imkânı sunan özel duşlarıyla Saffet Emre Tonguç’un önerisi. (0232) 335 00 00



Organik sertifikalı

Regnum Carya Golf&SPA Resort, Antalya



Green Door SPA&Wellness’te tüm SPA ritüelleri var. Masaj odaları, güzellik, bakım hizmetlerinde organik sertifikalı ürünler kullanılıyor. Tüm teknolojik sistemler de uluslararası sertifikaya sahip. Uzakdoğu, Avrupa, Hint terapileri ve şekillendirici masaj programları var. (0242) 710 34 34



Başkentin merkezi

JW Marriot, Ankara



İçindeki Karma SPA 3 bin 500 metrekare. Tesiste kişiye özel hamam, jakuzi, sauna, masaj ve dinlenme odalarının olduğu bir adet VIP oda var. Erdal İpekeşen “11 masaj, vücut ve cilt bakımı odası olan merkeze 16 yaşından küçükler de ebeveynlerinin gözetiminde girebiliyor” diyor. (0312) 248 88 88



A’dan Z’ye yenilendi

Almira Hotel, Bursa



Kentin ilk 5 yıldızlı konaklama tesisi. Melih Uslu “34 yıllık tecrübesiyle alanının en iyisi. Almira Hotel, Osmanlı sarayları ve Fransız mimarisinden esinlenilerek özenle tasarlanmış konsepti kapsamında yenilenmiş SPA merkeziyle misafirlerine en konforlu konaklama deneyimini sunuyor” diyor. (0224) 250 20 60