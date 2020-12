Yılın ilk kar taneleri düşerken en romantik manzaralı 10 adres

Yeşil beyaza dönerken...

BEYŞEHİR GÖLÜ, KONYA

Dicle Tuba Kılıç / Doğa Derneği Başkanı



En güzel kar manzaraları için pek bilinmeyen bir yer Beyşehir Gölü. Gittiğinizde bir yanınızda masmavi bir göl, diğer yanınızda üzerine kar yağan yemyeşil çam ormanları göreceksiniz. ‘Önemli Doğa Alanı’ olan gölde özellikle kış mevsiminde on binlerce sukuşu görebilir, köy kahvelerindeki sobaların sıcağıyla ısınarak yerli halkla sohbete dalabilirsiniz. Beyşehir’e özgü ufak balıkların yaşadığı pınarlara mutlaka uğrayın. Bu pınarların en etkileyici olanı Hitit su tapınağı olan Eflatunpınar. Burada 3000 yıllık bir anıtı ve endemik balıkları aynı yerde görebilirsiniz. Beyşehir’de balık yiyebilir, Konya şehir merkezine uğrayıp bamya çorbası gibi özel lezzetleri de tadabilirsiniz. Göl kıyısındaki öğretmenevi konaklama için ideal.









Böylesi bir başka

SAFRANBOLU, KARABÜK

Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi



UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’ndeki onlarca tarihi evin çatıları karla kaplandığı vakit göreni kendine hayran bırakır. Kentin seyir noktaları olan Hıdırlık Tepesi ve Kale olarak adlandırılan saat kulesiyle Kent Tarihi Müzesi’nin bulunduğu tepeden beyaza bürünmüş eski evlerle dolu mahallelerin güzelliğine uzun süre bakmak isteyeceksiniz. Ayrıca diğer gezi durakları olan Yörük Köyü, Tokatlı Kanyonu ve tarihi su değirmenleri de kar altında bir başka güzel. Çarşı esnafıyla soba başında ikram edilecek çay ve kahve eşliğinde bol bol sohbet içinizi ısıtacak. Safranbolu’nun su simidini, 40 katlı baklavasını, bükmesini, peruhisini (mantı) ve Bağlar Gazozu’nu da tatmayı unutmayın. Lokumları zaten tadıp eşe dosta da bol bol hediyelik alacaksınız...



Kartpostal gibi

CUMALIKIZIK, BURSA

Ahmet Erdem / Fotoğrafçı



Bursa’da gezilecek yer çok fazla. Tarihe meraklıysanız her camisine girin, doğaya meraklıysanız Uludağ eteklerindeki köyleri ziyaret edin, damağınıza düşkünseniz İskender kebabın anavatanında olduğunuzu bilin. Her zaman insanı çarpacak bir şeyleri var kentin ama Bursa’da benim en sevdiğim şey, ilk kar yağışını izlemek. Bu şehre ilk gelişim yıllar önce yine bir kış günüydü. O gün gördüğüm güzelliğinden etkilenip yolumu her kış Bursa’ya düşürmeye çalıştım. Bence, kışın ilk kar yağışını izlemek için en güzel noktası Cumalıkızık. Köy, Osmanlıların ilk yerleşimlerinden ve o dönemin mimarisini bozulmadan günümüze kadar taşıyabilmiş. Köyde konaklamak için pansiyon alternatifi çok. Hem şehre hem de Uludağ’ın zirvesine yakın bir yerde konaklamak isterseniz Uludağ Orman Köşkleri’ni öneririm.









Donmuş gölde yürüyüş...

ÇILDIR GÖLÜ, KARS

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini



Uçsuz bucaksız donmuş bir göl, göz alabildiğine bir beyazlık üzerinde atlı kızaklar. Kendinizi bir kış masalının ortasında bulacaksınız. Türkiye’nin en güzel donmuş gölü Çıldır, ilk kar yağışını izleyebileceğiniz adreslerden. Yapabileceğiniz birçok aktivite var. Atlı kızak turu bunlardan biri. Gölün fenomeni Tekin Amca’yla mutlaka tanışın, bir şarkı söylesin size. Gölde buzu kırıp açılan delikten Eskimo usulü balık avlayın. Donmuş gölde yürüyüp kıyıda yakılan ateşin etrafında manzarayı seyre dalın. Gitmişken Ani Harabeleri’ni de mutlaka görmelisiniz. Kars’ın merkezindeyse Rus dönemiyle birlikte Ermeni ve Osmanlı mimarilerinin izlerini taşıyan harika yapılar var. Konaklama için önerim Katerina Sarayı, Cheltikov Otel ve Kar’s Hotel. Kars’ın meşhur peynirlerinden Kars gravyeri almadan da dönmeyin.









Sıcak bir kış masalı

YEDİGÖLLER, BOLU

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı



İlk kar yağışını Yedigöller’de seyretmek isterim. Aslına bakarsanız Yedigöller’e yakışmayan mevsim yok. Bolu’ya

42 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası 1965’te milli park ilan edildi. Adını şu göllerden alıyor: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl. Büyükgöl’ün bir özelliği de alabalık yetiştiriciliğinin beşiği olması. Türkiye’nin ilk alabalık üretme istasyonu 1969’da burada kurulmuş. Yedigöller’in ayrıcalıklı bir doğal zenginliği var. Gürgenden akçaağaca, sarıçamdan fındığa kadar 15 tür ağaç ve yaklaşık 300 bitki çeşidine sahip. Bölgede yaşayan kuş türüyse 100’ün üzerinde. Konaklamak için Abant’ta

Lotus Butik Otel’i, büyük otel olarak da Abant Palace ve Büyük Abant otellerini öneririm.









Sürekli kar var

ELMADAĞ, ANKARA

Erdal İpekeşen / Tempo Travel yayın danışmanı



Bahar ve yazları doğa sporlarına imkân tanıyan Elmadağ, kış aylarında karla buluşulan ilk yer olarak meraklılarının akınına uğruyor. Ankara il sınırlarındaki Elmadağ’ın şehre uzaklığı 29 kilometre. Dolayısıyla kuzey yamaçlarındaki Elmadağ Kayak Merkezi’nin diğer rakiplerine karşı en büyük avantajı, kent merkezine yakınlığı. Kış mevsiminde sürekli kar yağışı alıyor. Merkezde 548 metre uzunluğunda, saatte 720 kişi kapasiteli bir teleski var. Bu merkezde ODTÜ, Hacettepe, Ankara üniversiteleriyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait kayak evi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait bir otel ve iki restoran mevcut. Günübirlik gidenler, hatta kaymayı aklından geçirmeyenler için mangal yakıp karlar içinde piknik yapma ortamı sağlıyor.









Bu manzaranın dünyada eşi yok

KAPADOKYA, NEVŞEHİR

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı



Hayatınız boyunca en az bir kez, ne yapın edin Kapadokya’yı karlar altında görün. Bölgede ilk düşen karı izlemek için üç büyüleyici seyir terası var: Aşk Vadisi, Kızılçukur ve upuzun seyir terasıyla ‘Üç Güzeller’... Yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir manzarayı seyredeceksiniz teraslardan. Konaklamak için Argos in Cappadocia, Ariana Lodge, Kayakapı, Sacred House, Exedra, Millstone Cappadocia bana göre kendine hayran bırakacak oteller. Uçhisar’da restore edilen bir konakta hizmet veren, gelirinin tamamı bölge kadınlarına giden Uçhisar Kadıneli Lokantası ve Ürgüp’teki TikTik Kadın Derneği yöresel lokantasına muhakkak uğrayın.









Tarih ve doğa bir arada

KASTAMONU

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini



Sobanın üzerindeki kestanelerin mis kokusu ya da yanı başına oturduğunuz şöminenin huzur veren çıtırtısı… Karşınızda usta bir ressamın elinden çıkmış tablo gibi bir manzara. Bir de usul usul yağan kar. Tüm bu anlattıklarımı yaşayabileceğiniz; ilk karı büyük bir keyifle karşılayabileceğiniz yer, bence Kastamonu. Burada şirin bir sahil kasabası görünümündeki İnebolu’yu ziyaret edebilir, Küre Dağları Milli Parkı’ndaki Valla, Horma ve Çatak kanyonlarıyla Ilıca Şelalesi’ni görebilirsiniz. Merkezdeki Kastamonu Kalesi’ne çıkıp sarımsak ve mimarisiyle ünlü Taşköprü’yü de ziyaret edin. Lezzetli kuyu kebaplarının tadına bakmadan da dönmeyin. Konaklamak için rehberli doğa yürüyüşü gibi olanaklarıyla Amorium Hotel ve çam ormanları içinde altı odasıyla şömineli bir restoranı olan Soğucaova Dağ Evi’ni öneririm.









Lapa lapa kar altında çadır!

KARTEPE, KOCAELİ

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı



Türkiye’de kar yağışının en güzel olduğu yer kesinlikle Kartepe bana göre... Kar taneleri süzülürken öylesine büyüleyicidir ki kendinizi bir masal dünyasında hissedersiniz. Lapa lapa kar altında Kuzuyayla’da doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Önerim Kuzuyayla’dan Kartepe’nin zirvesine kadar giden yolda yürümeniz. Bu karla kaplı yolda ağaçların arasında yapacağınız yürüyüş sonrasında muhteşem bir İzmit Körfezi manzarasıyla karşılaşacaksınız. Eğer kış kampı deneyiminiz varsa Kuzuyayla’da çadır kurup kar içinde muhteşem bir gece geçirebilirsiniz. Çadırda kalamayacaklar için Maşukiye civarındaki bungalov oteller iyi bir seçenek. Gitmişken Karaaslan Kamping’de kiremitte alabalık yemeden dönmeyin.



Kuzey’in Kralı gibi hissedin

AYDER YAYLASI, RİZE

Canan Demiray / Çocukla seyahat yazarı



Yılın ilk karını görmek üzere istikamet 1350 metre yüksekteki cennet Ayder Yaylası. Yoldayken Fırtına Deresi üstünde Çinçiva’da kahvenizi yudumlayın, Zilkale’ye uğrayın. Uzaktan dahi olsa kaleyi karlı görmek size kendinizi Kuzey’in Kralı gibi hissettirebilir. Ayder’de konaklamak için önerim Villa de Pelit Hotel. Otelin şelale ve çam ormanına bakan jakuzili odalarından birine yerleşip lapa lapa kar yağışının tadını çıkarabilir, dinlencenize odanızda şömine başında leziz bir sahleple devam edebilirsiniz.